नेटवर्थ के मामले में वाकई ‘धुरंधर’ निकले बॉलिवुड के ये कपल, ऐसे शुरू हुई थी दोनों की लवस्टोरी

Aditya Dhar Networth: आदित्य धर और यामी गौतम बॉलीवुड के उन कपल्स में शामिल हैं जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. दोनों ने साल 2021 में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. शादी से पहले वे काफी समय तक एक-दूसरे को समझते और साथ समय बिताते रहे. दोनों अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं.

आदित्य और यामी की मुलाकात फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हुई थी. इस फिल्म में यामी ने अहम रोल निभाया था, जबकि आदित्य ने फिल्म का निर्देशन किया था. शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी समझ बनी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

आदित्य धर का फिल्मी सफर

आदित्य धर आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने निर्देशकों में गिने जाते हैं. उरी जैसी सफल फिल्म बनाने के बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म धुरंधर को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. इस फिल्म की कहानी और निर्देशन की खूब तारीफ हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई की.

यामी गौतम का करियर

यामी गौतम ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. उन्होंने कुछ लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया, जिससे उन्हें पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और विकी डोनर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. समय के साथ यामी ने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और अपनी अभिनय क्षमता साबित की. आर्टिकल 370 जैसी फिल्मों में उनका काम सराहा गया.

आदित्य धर और यामी गौतम नेटवर्थ

अगर दोनों की कमाई की बात करें तो यामी गौतम की व्यक्तिगत संपत्ति करीब 70 करोड़ रुपये से ज्यादा मानी जाती है. वहीं आदित्य धर के साथ मिलकर दोनों की कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपये से ऊपर बताई जाती है. इससे साफ है कि यह जोड़ी अपने काम के दम पर आर्थिक रूप से भी मजबूत है.