रणवीर सिंह नहीं, ये शख्स है ‘धुरंधर’ की जान…अदित्य धर का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल

Aditya Dhar On Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2)की जबरदस्त सफलता को फिल्म निर्माता आदित्य धर और स्टार कास्ट खूब एन्जॉय कर रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. धुरंधर ने सभी रिकॉर्ड तोड डाले हैं और अपने नाम कर लिए हैं. फिल्म की सफलता के बीच फिल्म मेकर आदित्य धर ने एक शख्स को थैंक्यू लिखा है. इस शख्स ने फिल्म की कहानी बुनने का काम किया है. डायरेक्टर ने दर्शकों को उस शख्स से मिलवाया जिसे वह धुरंधर की आत्मा मानते हैं. बता दें कि, वह रणवीर सिंह नहीं बल्कि फिल्म के सिनेमैटोग्राफर विकास नौलखा हैं.

अदित्य धर ने लिखा थैंक्यू पोस्ट

आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर कुछ BTS तस्वीरें भी शेयर की. साथ ही में उन्होंने विकास के लिए एक इमोशनल मैसेज भी लिखा कि किस तरह विकास ने उनके सपने को साकार करने में मदद की. उन्होंने लिखा कि ‘यह विकाश नौलखा के लिए है, जो धुरंधर के पीछे की आंख, समझ और आत्मा हैं. वह धुरंधर में शामिल होने वाले आखिरी HOD थे. हमारे शुरू होने से कुछ दिन पहले. और यह जानते हुए कि वह कितने सिलेक्टिव हैं, उस टाइमिंग का बहुत मतलब था. यह किसी सिनेमैटोग्राफर को ऑनबोर्ड करने जैसा कम, और सही समय पर किस्मत का चुपचाप आना ज्यादा लगा.’



निर्माता ने आगे लिखा कि ‘मुझे आज भी याद है कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढने के बाद क्या कहा था, मैंने ऐसी फिल्म करने के लिए 30 साल इंतजार किया है. मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा और उनकी हर बात का मतलब था. इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ काम नहीं था, यह लगन थी. नामुमकिन शेड्यूल के बीच, ऐसी अफरा-तफरी के बीच जो अक्सर मैनेज नहीं हो पाती थी, एक समय और कीमत में दो फिल्में शूट करने के बीच, विकाश इन सबके बीच खडे रहे, मजबूत और बिना रुके.’ उन्होंने कहा कि ‘फिल्म का वजन सचमुच अपने कंधों पर उठाए, अमृतसर की चिलचिलाती गर्मी और लेह की कडाके की ठंड में आगे बढते हुए, उन्होंने एक बार भी अपने विजन को कम नहीं होने दिया. लेकिन विकाश को जो चीज सच में खास बनाती है, वह सिर्फ उनका धीरज नहीं है, बल्कि उनकी नजरों में छिपी आत्मा है…’ बता दें कि, आदित्य धर ने उनकी तारीफ में आगे भी काफी कुछ लिखा है.

कौन है विकास नौलखा?

विकास नौलखा एक मशहूर सिनेमैटोग्राफर हैं. जिन्होंने रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर, लापता लेडीज, ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिव जैसी कई फिल्मों में बतौर सिनेमैटोग्राफर काम किया है.