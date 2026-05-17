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Cannes 2026: कान्स 2026 में अदिति राव हैदरी का जलवा, ग्लैमरस अंदाज ने लूटी महफिल; हर कोई कर रहा तारीफ

Aditi Rao Hydari Cannes 2026: अदिति राव हैदरी कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में SS25 कलेक्शन के एक नियॉन मेटैलिक ग्रीन गाउन में नजर आईं. उनके इस लुक ने फैंस का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 17, 2026 2:38:09 PM IST

कान्स 2026 में अदिति राव हैदरी का जलवा
कान्स 2026 में अदिति राव हैदरी का जलवा


Aditi Rao Hydari Cannes 2026: अदिति राव हैदरी ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में टोनी वार्ड कूटूर के स्प्रिंग/समर 2025 कलेक्शन के एक नियॉन मेटैलिक ग्रीन गाउन में नजर आकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने इस लेटेस्ट लुक का एक वीडियो शेयर किया, जिसने ऑनलाइन फैंस का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया.

अदिति का कान्स 2026 लुक 

अदिति का पूरा लुक बहुत हद तक ग्रीक देवी जैसा लग रहा था, जिसमें सॉफ्ट ड्रेपिंग और शार्प स्ट्रक्चर का बेहतरीन संतुलन था. ड्रेस की एसिमेट्रिकल नेकलाइन इसमें ड्रामा और एलिगेंस जोडती है; यह एक कंधे को खुला रखती है, जबकि बस्ट के पास एक सॉफ्ट ड्रेप्ड इफेक्ट बनाती है. सीने के पास गुलाब जैसी गैदर्ड डिटेलिंग गाउन को एक कूटूर वाला एहसास देती है.

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गाउन में बेहद खूबसूरत लगीं अदिति 

एक तरफ कमर पर हल्का सा कट-आउट है, जो पूरे लुक को मॉडर्न और सेंसुअल टच देता है. जांघ तक का स्लिट पैरों को लंबा दिखाता है और इस बहते हुए गाउन को एक खास मूवमेंट देता है. इस लुक की सबसे खास बात कंधे से जुडा हुआ एक शानदार ड्रेप्ड केप है, जो इसे रेड कार्पेट वाला भव्य अंदाज देता है.

मेकअप और हेयरस्टाइल 

अदिति ने अपने लुक को बेहद क्लासी और एलिगेंट रखने के लिए एक्सेसरीज को मिनिमल रखा. उन्होंने सिर्फ एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस पहना, जिससे उनका स्टाइल ओवरडोन नहीं बल्कि बेहद ग्रेसफुल नजर आया. हेयरस्टाइल में उन्होंने सॉफ्ट सेंटर-पार्टेड वेव्स चुनीं, जिनमें हल्का वॉल्यूम उनके लुक को रोमांटिक टच देता है.

यह हेयरस्टाइल गाउन की स्ट्रक्चर्ड डिजाइन को भी संतुलित करता है. मेकअप में सॉफ्ट ग्लैम लुक अपनाया गया, जिसमें ग्लोइंग स्किन, डिफाइंड आइब्रो, ब्रॉन्ज्ड आई मेकअप और पीची-न्यूड लिप्स शामिल हैं. जेंटल कंटूर और ब्लश ने उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखारते हुए पूरे लुक को बेहद ग्लैमरस बना दिया.

कई एक्ट्रेसेस ने कान्स में की शिरकत 

अदिति राव हैदरी के साथ-साथ, आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी और उर्वशी रौतेला समेत कई भारतीय हस्तियों ने इस साल के कान्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की.

Tags: aditi rao hydariCannes 2026
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