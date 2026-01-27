सिर्फ 6 साल में हैरेसमेंट का हुई शिकार, पापा के दोस्त ने की थी बदतमीजी, अब जाकर अदिति गोवित्रीकर ने किया खुलासा

Aditi Govitrikar: एक्ट्रेस अदिति गोवित्रीकर एक बेहद ही शानदार मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने साल 2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था. हाल ही में उन्होंने अपने बचपन के खौफनाक एक्सपीरिएंस के बारे में खुलासा किया. अदिती ने बताया कि बचपन में उनके साथ जो भी हुआ उसका असर उनपर क्या पड़ा. उन्होंने बताया कि वो 16-17 नहीं बल्कि जब वो 6 साल की थी तबसे ही बुरी चीजों को झेल रही हैं.

एक्ट्रेस ने बताया कि जिस हादसे ने उनको सबसे ज्यादा परेशान किया वो पनवेल में हुआ. अदिति ने हाल ही में हॉटरफ्लाई को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि अगर सेफटी की बात करें तो उनके साथ पनवेल में काफी बुरा हुआ. कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं खुद काफी टाइम बाद समझ पाई.

अनजान आदमी ने की बदतमीजी

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि जब वो सिर्फ 6-7 साल की थी तो उन्हें कुछ पता नहीं था. इसकी बात उन्होंने बड़े होकर की. उन्होंने बताया कि उनके पापा के दोस्त ने उनके साथ बदतमीजी की. उन्होंने आगे कहा कि भले ही लोग पनवेल को सेफ मानते हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो कभी भूल नहीं पाएंगी. फिर जब वो पढ़ाई के लिए मुंबई आई तो भी सेफटी उनके लिए एक चिंता थी, उन्होंने बस से काफी ट्रेवल किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है.

खुद को कैसे बचाया?

अदिति ने बताया कि उनके साथ इतना कुछ हुआ कि उन्होंने खुद को बचाने के तरीके ढूंढ लिए थे. वो जब कही जाती थी तो दोनों साइड बैग रखती थी और उनमें वो बुक रखती थी जिसका कवर मोटा होता था. ऐसा करने से उन्हें कोई छू नहीं पाता था.

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि अक्सर आपके साथ जो गलत होता है वो किसी जान पहचान वाले के जरिए ही होता है. मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ. उस समय ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने सारी हदे पार कर दी हो. एक्ट्रेस करीब 15 साल बाद इन सब बातों को बोल पाईं, जब उनके दोस्त अपनी कहानियां बताते थे.

आज भी लगता है डर

अदिति ने आगे कहा वो एक्सपीरिएंस इतना खराब था कि अगर आज भी उनके पास कोई आ जाता है तो उनका शरीर अपने आप रिएक्ट कर जाता है और मैं खुद अपने आप को बचाने लग जाती हूं. अब मुझे ये सब बर्दाश नहीं होता है.

सेल्फ डिफेंस पर बोली अदिति

सेल्फ डिफेंस को लेकर एक्ट्रेन ने कहा कि हर एक लड़की को अपनी कोहनी का यूज करना आना चाहिए. क्योंकि बहुत बार सिक्योरिटी गार्ड भी बदतमीजी कर देते हैं फिर कहते हैं गलती से हुआ. ये सब किसी को बर्दाश नहीं करना चाहिए.

एडजस्टमेंट को लेकर अदिति की राय

आगे इंटरव्यू में जब उनसे एडजस्ट करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी ने सीधे तो नहीं कहा लेकिन कहा. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैने अपनी मां को देखा है कि वो कैसे हर चीज को लेकर एडजस्ट कर लेती थी, हालात संभालती थी, जिसे देखकर मैं भी सीख गई, लेकिन मैं विरोध भी करती हूं..