कौन है निमिषा नायर? शराब के नशे में धुत लोगों ने की बदसलूकी; एक्ट्रेस ने शेयर किया वो भयावह मंजर

Who is Nimisha Nair: एक्ट्रेस निमिषा नायर ने हाल ही में मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हुई एक परेशान करने वाली घटना का एक्सपीरिएंस शेयर किया. ये घटना शहर की सड़क सेफटी को लेकर फिर से सवाल खड़ा करती है. घटना रात के समय खेरवाड़ी फ्लायओवर के पास पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे पर हुई, जब निमिषा टैक्सी में ट्रेवल कर रही थीं.

निमिषा के अनुसार, मामला तब शुरू हुआ जब उनकी टैक्सी ने एक स्कूटर को ओवरटेक किया, जिस पर दो लोग सवार थे. ये मामूली सड़क विवाद जल्द ही खतरनाक रूप ले लिया. पुरुष लोग गुस्से में आए और टैक्सी का पीछा करने लगे, ड्राइवर को सबक सिखाने के इरादे से.

डरावना एक्सपीरिएंस शेयर किया

सोशल मीडिया पोस्ट में निमिषा ने बताया कि पुरुषों ने टैक्सी का रास्ता रोक लिया और उन्हें और ड्राइवर को धमकाने की कोशिश की. उन्होंने गाली-गलौज की, धमकियां दीं और कार के दरवाजे खोलने की कोशिश की. साथ ही उन्होंने निमिषा से कार की खिड़कियां खोलने की भी मांग की, जिससे स्थिति और भी डरावनी हो गई.

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें निमिषा साफ रूप से हिली नजर आ रही हैं और पुरुषों से रुकने की अपील कर रही हैं. इसके बावजूद, उन्होंने घबराने के बजाय शांत रहने और सेफ रहने पर ध्यान दिया.

पहले का हादसा

पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए निमिषा ने कहा कि ये दिखाता है कि सड़क पर गुस्से और हिंसा कितने अनियंत्रित हो चुके है. उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं था; इस साल की शुरुआत में कोलाबा में भी उन्होंने ऐसी ही समस्या का सामना किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

निमिषा ने इस बात पर भी निराशा जताई कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करना कितना मुश्किल होता है, खासकर उनके व्यस्त शेड्यूल और ऑनलाइन सिस्टम की दिक्कतों के कारण. इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगी.