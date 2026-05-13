Mandana Karimi Husband: कौन हैं मंदाना करीमी के पूर्व पति? क्यों लिया था एक्ट्रेस ने तलाक, क्या है पेशा और नेट वर्थ

Mandana Karimi Husband Gaurav Gupta: ईरानी मॉडल और एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने एलान किया है कि वह देश में करीब 16 साल बिताने के बाद भारत छोड़ रही हैं. एक्ट्रेस ने यह जानकारी इंस्टाग्राम पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ सेशन के दौरान दी, जहां उन्होंने इस इमोशनल फैसले और अपनी ज़िंदगी में आने वाले बदलावों के बारे में खुलकर बात की. साल 2017 में उन्होंने अपने लंबे समय से रहे बॉयफ्रेंड गौरव गुप्ता से शादी की थी, जो कि 6 महीने भी नहीं टीक पाई थी.

ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उनके पति के बारे में वह कौन थें उनका धर्म क्या था और मंदाना करीमी ने उनसे शादी के मात्र 6 महीने में ही क्यों तलाक लिया. मंदाना करीमी ने 2017 में मुंबई के एक बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से शादी की थी.

कौन हैं मंदाना करीमी के पूर्व पति?

एक्ट्रेस मंदाना करीमी की निजी ज़िंदगी काफी चर्चा का विषय रही है, खासकर उनकी शादी और तलाक़ को लेकर. मंदाना करीमी ने 2017 में मुंबई के एक बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से शादी की थी. शादी के कुछ ही महीनों बाद, दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और उन्होंने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जिसके बाद उनका तलाक 2021 में पक्का हो गया.

मंदाना करीमी ने शादी के लिए धर्म भी बदला था

मंदाना करीमी का जन्म ईरान में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपनी शादी के लिए हिंदू धर्म अपना लिया था. मंदना ने बताया कि उन्होंने महज 27 साल की उम्र में शादी कर ली थी. शादी से पहले, उन्होंने गौरव गुप्ता को ढाई साल तक डेट भी किया था. डेटिंग के बाद, उन्होंने सगाई कर ली और सात महीने बाद शादी के बंधन में बंध गए. शादी के बाद गौरव का बर्ताव बदलने लगा था, और वह अपने माता-पिता के साथ मिलकर उसे परेशान करता था.

क्या थी तलाक की वजह?

मंदाना ने बताया कि शादी से पहले उनके ससुराल वाले काफी मददगार थे; लेकिन, शादी के बाद सब कुछ पूरी तरह बदल गया. उनके ससुराल वाले उन्हें मंदिर में पूजा करने के लिए मजबूर करते थे और ज़ोर देते थे कि वह सिर्फ़ सलवार-कमीज़ ही पहनें. उनके ससुराल वालों ने उन्हें काफ़ी परेशान किया.

इसके बाद, मंदाना करीमी ने गौरव के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने कहा कि जिन चार सालों तक हम अलग रहे, उस दौरान उन्होंने मेरी जान-पहचान की हर लड़की के साथ संबंध बनाए. मंदाना ने यह भी बताया कि गौरव ने ही सबसे पहले तलाक के बारे में बात शुरू की थी.

गौरव गुप्ता की नेटवर्थ

एक्ट्रेस मंदाना करीमी की नेटवर्थ की बात करें तो, वह 10 से 12 करोड़ तक की है, वहीं एक्ट्रेस के पति गौरव गुप्ता, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनके नेटवर्थ की कोई खास जानकारी नहीं है.