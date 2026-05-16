Actors Turned Politicians: राजनीति में उतरे कई फिल्मी सितारे, लेकिन जनता का दिल जीत पाए सिर्फ कुछ: यहां देखें लिस्ट

Actors Turned Politicians: अक्सर ऐसा हुआ है कि कई बड़े सितारों ने फ़िल्मी दुनिया छोड़ राजनीति में कदम रखा. लेकिन कुछ ही ऐसे सितारे हैं जिन्होंने राजनीति में अपनी मजबूती बनाए रखी. थलपति विजय और कंगना रनौत से लेकर जया बच्चन और हेमा मालिनी तक, यहाँ उन भारतीय फ़िल्म सितारों पर एक नज़र है जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और सिनेमा से परे भी सुर्खियाँ बटोरीं. चलिए जान लेते हैं ऐसे सितारों के नाम.

थलपति विजय

थलपति विजय ने फ़रवरी 2024 में अपनी पार्टी, ‘तमिलगा वेट्री कज़गम’ (TVK) बनाकर, एक शीर्ष फ़िल्म अभिनेता से एक पूर्णकालिक राजनेता के रूप में औपचारिक रूप से बदलाव किया है. उनकी योजना 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने की है. उन्होंने राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ़िल्म उद्योग छोड़ने की अपनी इच्छा ज़ाहिर की, और तमिलनाडु के स्थापित द्रविड़ राजनीतिक परिदृश्य में खुद को एक वैकल्पिक आवाज़ के रूप में स्थापित किया.

NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पर जारी हुआ ये अहम नोटिस, जल्दी कर लें ये काम, वरना होगी दिक्कत

जया बच्चन

जया बच्चन एक जानी-मानी भारतीय अभिनेत्री और राजनेता हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में अपने स्वाभाविक अभिनय से लोकप्रियता हासिल की. ​​वह 2004 से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा की सदस्य रही हैं. अपने राजनीतिक करियर के अलावा, वह चुनिंदा सहायक भूमिकाओं में फ़िल्मों में भी वापसी करती रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वह दोनों क्षेत्रों में सक्रिय बनी रहें.

कंगना रनौत

जून 2024 में, कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने चार राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार जीते हैं और जो अपने साहसी और जोशीले अभिनय के लिए मशहूर हैं उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश के मंडी से संसद सदस्य (सांसद) चुनी गईं. अपने विधायी कर्तव्यों के अलावा, वह फ़िल्मों में भी सक्रिय हैं, जिसमें ‘क्वीन 2’ पर काम करना भी शामिल है. वह देश की सार्वजनिक चर्चाओं में एक जानी-मानी और मुखर हस्ती भी हैं.

धर्मेंद्र

2004 में, धर्मेंद्र एक दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता जिनका करियर 60 वर्षों से अधिक लंबा रहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीकानेर से संसद सदस्य के रूप में अस्थायी तौर पर राजनीति में प्रवेश किया. एक कार्यकाल पूरा करने के बाद, उन्होंने 2009 में राजनीति छोड़ दी क्योंकि उनकी भागीदारी कम थी, और फ़िल्मों में वापसी कर ली; बाद में वह ‘यमला पगला दीवाना’ जैसी फ़िल्मों में नज़र आए.

Today Temperature 16 May 2026: दिल्ली और पटना समेत जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

हेमा मालिनी

हेमा मालिनी वर्ष 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं. वह उत्तर प्रदेश के मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं.

अमिताभ बच्चन

1984 में, इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य अमिताभ बच्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए. लेकिन तीन साल बाद, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और अब वे समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं.

किरण खेर

किरण खेर, जो एक अनुभवी अभिनेत्री हैं, का राजनीतिक करियर भी सफल रहा है. 2009 में, किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनीं. वे चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं.