क्या Aamir Khan ने कर ली तीसरी शादी? खुद डंके की चोट पर किया खुलासा, कौन है नई दुल्हन?

Aamir Khan 3rd Marriage: आमिर खान आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चे में रहते हैं और इस बार वो फिर चर्चा में आ गए हैं और वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी तीसरी शादी है. जी हां खबरे हैं कि आमिर खान अगले महीने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करने वाले हैं. रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान 5 जुलाई को तीसरी बार शादी करेंगे. लेकिन अभी इन खबरों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. वहीं आमिर खान ने कहा था कि उनके दिल में गौरी पहले से हैं और वो पहले से ही गौरी से शादीशुदा महसूस करते थे.

पिछले साल अपने रिश्ते के बारे में बताने के तुरंत बाद, आमिर खान से पूछा गया कि क्या शादी की घंटी बजने वाली है. इस पर एक्टर ने कहा कि ‘ठीक है, गौरी और मैं रियल में एक-दूसरे के बारे में सीरियस हैं. हम, आप जानते हैं, हम भागीदार हैं.. हम एक साथ हैं.’ एक्टर ने कहा, ‘शादी एक ऐसी चीज है… मेरा मतलब है, मेरे दिल में, मैं पहले ही उससे शादी कर चुका हूं. इसलिए हम इसे औपचारिक रूप देंगे या नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आगे बढ़ते हुए तय करूंगा.’ ‘गौरी से मिलने से पहले, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं… इस उम्र में मैं किसे ढूंढूंगा?’ आमिर ने राज शमानी के साथ पिछली बातचीत में कहा था, ‘गौरी और मैं गलती से मिले. हम जुड़े, दोस्त बने… और प्यार हो गया.’

कब मिले थे आमिर खान और गौरी स्प्रैट?

आमिर खान और गौरी स्प्रैट पिछले कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं और उनका रिश्ता काफी स्ट्रॉंग है. जहां आमिर ने रिश्ते को ज्यादा पर्सनल रखा है, वहीं गौरी को कभी-कभार पारिवारिक समारोहों और फिल्म स्क्रीनिंग में उनके साथ देखा गया है. अब मीडिया रिपोर्ट्स से खबर आ रही है कि दोनों शादी करने वाले हैं.

कब करेंगे कपल शादी?

इंडिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर और गौरी एक अंतरंग समारोह में शादी करेंगे. अब 5 जुलाई को शादी की खबरों के साथ ऑफिशियल पुष्टि का भी लोगों को इंतजार हैं. अगर खबरें सच होती हैं तो रीना दत्ता और किरण राव से शादी के बाद गौरी स्प्रैट आमिर खान की तीसरी पत्नी बन जाएंगी.

रीना दत्ता से शादी कब हुई?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमिर खान ने 1986 में रीना दत्ता से शादी की. शुरुआत में दोनों का रिश्ता काफी चर्चा में रहा था और फिर कपल 2002 में अलग हो गए. दोनों कपल पूरे 16 साल साथ रहे. अपनी शादी में कपल के दो बच्चे हुए बेटा जुनैद खान और बेटी इरा खान.

किरण राव से शादी कब हुई?

रीना दत्ता के बाद आमिर को फिर से निर्देशक किरण राव से प्यार हो गया. दोनों की मुलाकात ऑस्कर नामांकित फिल्म फेस्ट के दौरान हुई थी. फिर दोनों ने दिसंबर 2005 में शादी कर ली औप फिर साल 2011 में सरोगेसी से बेटे आजाद राव खान का स्वागत किया. इन दोनों ने शादी के 16 बाद अलग होने का फैसला लिया और 2021 में अलग हो गए.

