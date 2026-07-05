Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > आमिर के पिता ने किए थे दो निकाह, यहां हैं उनका पुश्तैनी घर, जानिए भाई, बहन और खानदान के बारे में सबकुछ

आमिर के पिता ने किए थे दो निकाह, यहां हैं उनका पुश्तैनी घर, जानिए भाई, बहन और खानदान के बारे में सबकुछ

Aamir Khan Family: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान 61 वर्ष की उम्र में गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी करने जा रहे हैं. शादी की तैयारियों के बीच उनके परिवार और खानदान को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. आमिर का परिवार लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है. उनके पिता ताहिर हुसैन मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे, जबकि चाचा नासिर हुसैन हिंदी सिनेमा के बड़े फिल्मकारों में गिने जाते हैं. आमिर का संबंध देश के प्रतिष्ठित परिवारों से भी जुड़ता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 5, 2026 4:14:52 PM IST

ऐसा है आमिर खान का परिवार
ऐसा है आमिर खान का परिवार


Aamir Khan Family: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. 61 साल की उम्र में वह गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. 5 जुलाई को दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करेंगे. मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और फैंस इस खास मौके का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच लोगों की दिलचस्पी आमिर खान के परिवार और उनकी जड़ों को जानने में भी बढ़ गई है. आखिर वह किस परिवार से आते हैं, उनके पिता कौन थे, परिवार के दूसरे सदस्य क्या करते हैं और उनका पुश्तैनी घर कहां है? आइए जानते हैं आमिर खान के पूरे परिवार की कहानी.

प्रतिष्ठित परिवार से है आमिर खान का संबंध

आमिर खान सिर्फ बॉलीवुड के बड़े सितारे नहीं हैं, बल्कि उनका परिवार भी देश के प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता है. आमिर खान का संबंध स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के परिवार से जुड़ा बताया जाता है. वहीं उनका रिश्ता देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के परिवार से भी माना जाता है. यही वजह है कि आमिर का पारिवारिक इतिहास सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है.

You Might Be Interested In

हरदोई में है पुश्तैनी घर

आमिर खान के पूर्वज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और हरदोई क्षेत्र से जुड़े रहे हैं. हरदोई जिले के शाहाबाद कस्बे में स्थित उनका पुश्तैनी घर आज भले ही खंडहर जैसी स्थिति में पहुंच चुका हो, लेकिन आमिर खान इस विरासत को बेहद अहम मानते हैं. उन्होंने पहले भी स्पष्ट कहा था कि वह अपने पुश्तैनी घर और जमीन को कभी बेचना नहीं चाहते. इसी कारण परिवार की यह संपत्ति आज भी सुरक्षित रखी गई है.

पिता ताहिर हुसैन थे प्रोड्यूसर

आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसरों में गिने जाते थे. उन्होंने अपने करियर में कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें कारवां, अनामिका, मदहोश, जख्मी, जनम-जनम का साथ, खून की पुकार और हम हैं राही प्यार के जैसी फिल्में शामिल हैं. हालांकि फिल्मों में सक्रिय रहने के बावजूद उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा. आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता फिल्मों के प्रति बेहद समर्पित थे, लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाए. उनके मुताबिक कई फिल्में वर्षों तक बनती रहीं और इसी कारण आर्थिक दबाव बढ़ता गया.

पिता ने किए थे दो निकाह

आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही थी. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने दो शादियां की थीं. उनके परिवार में कई सदस्य रहे, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई. आमिर का बचपन ऐसे माहौल में बीता, जहां एक तरफ फिल्मी दुनिया की चमक थी तो दूसरी तरफ संघर्ष भी मौजूद था. आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन हिंदी सिनेमा के सबसे सफल फिल्मकारों में गिने जाते हैं.nवह निर्माता, निर्देशक और लेखक थे. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया तथा हिंदी सिनेमा को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई. यही फिल्मी माहौल आगे चलकर आमिर खान के करियर की नींव भी बना.

चाइल्ड आर्टिस्ट से सुपरस्टार बनने तक का सफर

आमिर खान ने बचपन में ही फिल्मों में कदम रख दिया था. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म यादों की बारात में काम किया था. इसके बाद 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से बतौर हीरो बॉलीवुड में एंट्री की और रातों-रात स्टार बन गए. बाद में उन्होंने लगान, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, थ्री इडियट्स, दंगल जैसी कई यादगार फिल्मों के जरिए खुद को बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में शामिल कर लिया.

दो शादियां, तीन बच्चे और अब तीसरी बार बसाएंगे घर

आमिर खान की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही है. उन्होंने 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी. इस शादी से उनके दो बच्चे जुनैद खान और आयरा खान हैं. बाद में 2002 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद 2005 में आमिर ने किरण राव से शादी की. दोनों के बेटे आजाद राव खान का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था. हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन आज भी अच्छे दोस्त और को-पैरेंट्स हैं. अब आमिर खान गौरी स्प्रैट के साथ अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं.

भाई फैजल खान का करियर नहीं चला

आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान ने भी फिल्मों में करियर बनाने की कोशिश की थी. उन्होंने फिल्म मदहोश से बतौर हीरो शुरुआत की और बाद में मेला में आमिर खान के साथ नजर आए. हालांकि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकीं. इसके बाद फैजल लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे. लगभग 19 साल बाद उन्होंने फैक्ट्री फिल्म के जरिए वापसी की, लेकिन यह फिल्म भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकी.

बहन निखत खान भी हैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा

आमिर खान की बहन निखत खान भी मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई हैं. वह अभिनेत्री और निर्माता के रूप में काम कर चुकी हैं. निखत को पठान, तान्हाजी, मिशन मंगल और सांड की आंख जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है. उन्होंने तुम मेरे हो जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया है. निखत की शादी संतोष हेगड़े से हुई है और उनके दो बच्चे सहर और श्रवण हैं.

कजिन मंसूर खान ने दीं कई सुपरहिट फिल्में

आमिर खान के कजिन मंसूर खान भी बॉलीवुड के चर्चित निर्देशक रहे हैं. उन्होंने कयामत से कयामत तक से निर्देशन की शुरुआत की थी. इसके बाद जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम और जोश जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. मंसूर खान की फिल्मों ने 1990 के दशक में बॉलीवुड को कई यादगार कहानियां दीं. जहां उनके पिता और चाचा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, वहीं आमिर खान ने इस विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. आज वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि निर्माता, निर्देशक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते हैं. अब जब वह गौरी स्प्रैट के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो एक बार फिर उनका परिवार और उनकी विरासत चर्चा के केंद्र में आ गई है.

Tags: aamir khan family
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
आमिर के पिता ने किए थे दो निकाह, यहां हैं उनका पुश्तैनी घर, जानिए भाई, बहन और खानदान के बारे में सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आमिर के पिता ने किए थे दो निकाह, यहां हैं उनका पुश्तैनी घर, जानिए भाई, बहन और खानदान के बारे में सबकुछ
आमिर के पिता ने किए थे दो निकाह, यहां हैं उनका पुश्तैनी घर, जानिए भाई, बहन और खानदान के बारे में सबकुछ
आमिर के पिता ने किए थे दो निकाह, यहां हैं उनका पुश्तैनी घर, जानिए भाई, बहन और खानदान के बारे में सबकुछ
आमिर के पिता ने किए थे दो निकाह, यहां हैं उनका पुश्तैनी घर, जानिए भाई, बहन और खानदान के बारे में सबकुछ