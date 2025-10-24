मां-पापा का तलाक बना डिप्रेशन की वजह! 8 साल से दर्द झेल रहीं Aamir Khan की बेटी अब बोलीं- मैं पास हो गई…

Ira Khan Daughter Depression: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान (Aamir Khan) अक्सर ही अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं. आमिर खान 2 शादियां कर चुके हैं और फिलहाल गौरी स्पैट नाम की महिला को डेट कर रहे हैं. लेकिन, आज हम यहां आमिर खान के बारे में नहीं, बल्कि उनकी बेटी इरा के बारे में बात करने जा रहे हैं. इरा खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. इरा खान (Ira Khan) ने पोस्ट कर बताया है कि 8 साल बाद उन्हें डिप्रेशन से छुट्टी मिल गई है, इतना ही नहीं आमिर खान की बेटी ने यह भी बताया कि उन्होंने अब थेरेपी सेशन लेना बंद कर दिया है.

आमिर खान की बेटा का इंस्टा पोस्ट वायरल

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan Daughter) की बेटी इरा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वह मस्ती करती दिखाई दे रही हैं. लेकिन, इरा की फोटोज से ज्यादा उनका कैप्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है. कैप्शन में इरा ने लिखा है कि मैंने 13 अक्टूबर को अपना आखिरी थेरेपी सेशन लिया था. हफ्ते में 3 बार थेरेपी लेने और 8 साल के बाद आखिरकार डिप्रेशन से मुक्त हो गई हूं.

इरा खान (Ira Khan Instagram) ने अपने पोस्ट में साथ ही थेरेपी को गुडबाय भी लिखा और कहा अभी दवाई ले रही हूं. शायद आगे भी दवाईयां चलती रहेंगी. साथ ही इरा ने लिखा, अब थेरेपी नहीं लेने का मतलब है कि मुझे और मेरे थेरेपिस्ट को भरोसा है कि लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है…डिप्रेशन को हराकर जिंदगी को नए तरह से जीना शुरू कर दिया है.

इरा खान को डिप्रेशन से मिली छुट्टी

इरा खान (Ira Khan Depression) ने अपने पोस्ट में साथ ही बताया कि अब वह जिंदगी को संभाल पाएंगी, जिम्मेदारियों को निभा पाएंगी और जिंदगी का मजा लेना है यह भी याद रख पाएंगी. जहां तक ठीक होने की बात है तो वह अभी भी उभर रही हैं और इसमें दवाईयां उनकी मदद करेंगी. अगर फ्यूचर में खुद को संभाल नहीं सकी तो फिर मदद लेंगी. इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह कहना अच्छा लग रहा है कि थेरेपी में ग्रेजुएशन कर ली है और पास हो गई हैं.

कैसे हुई थी इरा खान को डिप्रेशन की समस्या?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इरा खान ने पहले बताया था कि उनकी मां रीना दत्ता और पिता आमिर खान (Aamir Khan Divorce) का तलाक जब हुआ था, तब से ही वह डिप्रेशन से गुजर रही हैं. वह अपने पैरेंट्स का रिश्ता टूटने की वजह से काफी परेशान थीं जिसके बाद से उनकी समस्या बढ़ने लगी. हालांकि, इरा खान शादी के बाद डिप्रेशन से मुक्त हो गई हैं और अपनी लाइफ हैप्पिली जी रही हैं.

