99 घर, 100 एकड़ का एकबड़ा फार्महाउस…ये शख्स है भारत का सबसे अमीर सिंगर; नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

Mika Singh 99 Houses: 99 घरों और 100 एकड़ के फार्म के मालिक मीका का मानना ​​है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, लग्ज़री चीज़ों पर पैसे उड़ाने से ज़्यादा समझदारी भरा काम है.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 23, 2025 11:09:03 PM IST

Richest Singer In India : बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह, जो अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और चार्ट-टॉपिंग हिट्स के लिए जाने जाते हैं, ने इतने सालों में चुपचाप एक शानदार प्रॉपर्टी एम्पायर बनाया है. 99 घरों और 100 एकड़ के फार्म के मालिक मीका का मानना ​​है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, लग्ज़री चीज़ों पर पैसे उड़ाने से ज़्यादा समझदारी भरा काम है.

सिंगर, जो अक्सर खुद को किसान का बेटा कहते हैं, ने हाल ही में पैसे के बारे में अपना नज़रिया शेयर किया और साथी आर्टिस्ट से अपनी मेहनत की कमाई समझदारी से खर्च करने की अपील की.

मैंने 99 घर बनाए हैं…

गलट्टा इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में, मीका सिंह ने अपने प्रॉपर्टी वेंचर्स के बारे में विस्तार से बताया, “मैंने 99 घर बनाए हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ महंगे, और कुछ गांव में. बात यह नहीं है कि घर कैसे हैं, बात यह है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है. बहुत से लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन बहुत से लोग मेरी बुराई भी करते हैं, कहते हैं कि मैं पागल हूं, कि मैं अनमैरिड हूं, और यह सब कौन संभालेगा? लोग ऐसी बातें कहते रहते हैं.”

मीका अपने दादाजी को प्रॉपर्टी की वैल्यू सिखाने का क्रेडिट देते हैं. उन्होंने कहा, “हम किसानों के बच्चे हैं. हमें यह भी नहीं पता था कि पैसे का क्या करना है या कहाँ खर्च करना है. हम बस एक ही बात जानते थे – हमें ज़मींदार बनना चाहिए. मेरे दादाजी भी कहते थे कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती. हमने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है, और हम बस यही समझते थे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए.”

पैसा बचाकर खड़ी की इतनी दौलत

मीका सिंह ने बताया कि उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी और ज़मीन कैसे बनाई. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कमाया, उसे बचाया और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया. मीका ने कहा कि उनकी पब्लिक इमेज ऐसी है कि लोग सोचते हैं कि वह 20 लड़कियों के साथ डांस करते हैं और उन पर पैसे बर्बाद करते हैं.

मीका ने कहा, “आप चाहते हैं कि मीका सिंह 20 लड़कियों के साथ डांस करें और उन पर पैसे बर्बाद करें, तब आपको मज़ा आएगा. ‘वह 99 घर कैसे बना रहा है?’ इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास ज़िंदगी में एक सेफ़ चीज़ है. और वह सबके पास होनी चाहिए.”

मीका सिंह की नेट वर्थ और कमाई

सियासत डेली के मुताबिक, मीका सिंह की नेट वर्थ करीब 414 करोड़ रुपये या 4.14 बिलियन रुपये है. वह एक कॉन्सर्ट के लिए 25-50 लाख रुपये चार्ज करते हैं, और हर गाने के करीब 10 लाख रुपये कमाते हैं. मीका सिंह ने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया है. कई हिट गाने देने के बाद, उन्होंने कभी जागरण में गाया. उन्होंने कीर्तन से लेकर कव्वाली और धार्मिक आयोजनों तक हर जगह गाया. मीका कभी 75 रुपये कमाते थे, और आज वह लाखों के नोट छाप रहे हैं.

