‘द केरला स्टोरी 2’ से पहले देखें ये 9 दमदार OTT फिल्में, जो कट्टरता और पहचान से सवाल उठाती हैं; यहां देखें लिस्ट

The Kerala Story 2: ‘द केरला स्टोरी 2’ से पहले OTT पर उपलब्ध 9 भारतीय फिल्में कट्टरता, पहचान, सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक ट्रॉमा जैसे गंभीर मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से दिखाती हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 18, 2026 5:40:20 PM IST

OTT Movies on Radicalisation: द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड (27 फरवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली) की रिलीज़ से पहले, जो कट्टरता और ज़बरदस्ती धर्म बदलने जैसे टॉपिक पर बात करने का वादा करती है, OTT प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी भारतीय फ़िल्में हैं जो पहचान, सोशल ट्रॉमा और एक्सट्रीमिज़्म जैसे मिलते-जुलते टॉपिक पर बात करती हैं.

ये हैं 9 ज़बरदस्त OTT फ़िल्में जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए:

1. तहान (JioHotstar, YouTube) संतोष सिवन की 2008 में बनी यह फ़िल्म कश्मीर में युवाओं पर आतंकवाद के असर को दिखाती है.

2. परज़ानिया (JioHotstar) 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित यह फ़िल्म एक ऐसे परिवार की कहानी है जो अपने लापता बेटे को ढूंढ रहा है और सांप्रदायिक हिंसा को दिखाती है.

3. लक्ष्मी (YouTube) नागेश कुकुनूर की 2014 की यह फ़िल्म, जो असली घटनाओं पर आधारित है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक टीनेजर को प्रॉस्टिट्यूशन में धकेले जाने के बारे में है.

4. अग्ली (Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar) अनुराग कश्यप की एक लापता बच्चे के मामले पर बनी थ्रिलर, इंसानी फितरत और समाज की टूटन को दिखाती है.

5. किस्सा (YouTube) बंटवारे के बाद की कहानी पर बनी यह फिल्म एक सिख आदमी की कहानी है जो अपनी बेटी को बेटे की तरह पालता है और पहचान और जेंडर को समझता है.

6. अलीगढ़ (Amazon Prime Video, ZEE5, MX Player, Jio Cinema) एक सच्ची कहानी पर आधारित यह फिल्म, अपनी पहचान के खिलाफ भेदभाव के ट्रॉमा को दिखाती है.

7. मातृभूमि: ए नेशन विदाउट वीमेन (Prime Video, ZEE5) यह फिल्म जेंडर इम्बैलेंस, फीमेल इन्फेंटाइड और पेट्रियार्की पर एक कमेंट्री है.

8. टेक ऑफ (Amazon Prime Video, JioCinema) 2014 में इराक में भारतीय नर्सों के पकड़े जाने पर आधारित यह फिल्म, कैद के ट्रॉमा को दिखाती है.

9. मुल्क (ZEE5, Amazon Prime Video) एक कोर्टरूम ड्रामा है जो मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने और भारतीय पहचान को दिखाने को चुनौती देती है.[1, 2, 3, 4]

ये फिल्में भारत में आतंकवाद और सामाजिक संकटों के सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में जानकारी देती हैं.

