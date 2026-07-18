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नेशनल अवॉर्ड्स में किसने मारी बाजी? किसे मिला बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

72nd National Film Awards: भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं का ऐलान कर दिया गया है. इस बार ‘आर्टिकल 370’ ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि यामी गौतम को इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 18, 2026 7:16:03 PM IST

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान


72nd National Film Awards: सिने प्रेमियों और फिल्म जगत के लिए लंबे समय से जिस घोषणा का इंतजार था, वह आखिरकार 18 जुलाई को खत्म हो गया. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं के नामों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया. ये पुरस्कार वर्ष 2024 में रिलीज हुई उन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिए गए हैं, जिन्होंने अपने अभिनय, निर्देशन, लेखन, तकनीकी उत्कृष्टता और रचनात्मकता से दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया. इस बार हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ओड़िया, बंगाली और अन्य भाषाओं की फिल्मों ने अलग-अलग श्रेणियों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई.

‘आर्टिकल 370’ के नाम रही अवॉर्ड्स की सबसे बड़ी उपलब्धि

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ‘आर्टिकल 370’ सबसे चर्चित फिल्म बनकर उभरी. फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला. इतना ही नहीं, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री यामी गौतम को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. इसके अलावा फिल्म के संगीत पक्ष को भी सराहा गया और शाश्वत सचदेव को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया गया. इस तरह ‘आर्टिकल 370’ ने अभिनय, संगीत और फिल्म श्रेणी में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई.

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कार्तिक आर्यन और ममूटी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में इस बार दो दिग्गज कलाकारों ने बाजी मारी. कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ में शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, जबकि मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी को ‘ब्रह्मयुगम’ के लिए यह सम्मान मिला. दोनों कलाकारों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, जो इस वर्ष के पुरस्कारों की सबसे चर्चित घोषणाओं में से एक रही.

यामी गौतम को मिला करियर का बड़ा सम्मान

यामी गौतम के लिए यह राष्ट्रीय पुरस्कार बेहद खास माना जा रहा है. ‘आर्टिकल 370’ में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा था. अब इसी भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला है, जिसने उनके करियर में एक नया मुकाम जोड़ दिया है.

हिंदी सिनेमा की समझ के लिए संजीव श्रीवास्तव सम्मानित

फिल्म आलोचना के क्षेत्र में भी इस बार एक महत्वपूर्ण नाम सामने आया. हिंदी सिनेमा की गहरी समझ, विश्लेषण और आलोचनात्मक लेखन के लिए संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक (क्रिटिक) का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया.

क्षेत्रीय सिनेमा ने भी दिखाई अपनी ताकत

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हर वर्ष क्षेत्रीय फिल्मों को विशेष महत्व दिया जाता है और इस बार भी विभिन्न भाषाओं की फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया.

सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्में

  • सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म: श्रीकांत
  • सर्वश्रेष्ठ तेलुगू फिल्म: कमेटी कुल्लु
  • सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म: रायन
  • सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म: मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी
  • सर्वश्रेष्ठ ओड़िया फिल्म: लहरी
  • सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म: फेमिनिची फातिमा
  • सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म: मिथिया
  • सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म: मारान
  • सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म: ढोली
  • सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म: चलचित्र एखोन
  • सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म: जुईफूल
  • सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म: सुनिता

इन पुरस्कारों ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय सिनेमा की ताकत उसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में छिपी है.

तकनीकी श्रेणियों में किन फिल्मों ने मारी बाजी?

फिल्म निर्माण के तकनीकी पक्ष को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों में विशेष महत्व दिया गया.

प्रमुख तकनीकी पुरस्कार

  • सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी: विजय गांगुली (स्त्री 2 – ‘आज की रात’)
  • सर्वश्रेष्ठ गीत: ‘जाने दो’ – मनोज मुंतशिर
  • सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन: शाश्वत सचदेव (आर्टिकल 370)
  • सर्वश्रेष्ठ मेकअप: पी. रवि कुमार (कमेटी कुल्लु)
  • सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन: दीपाली नूर (पुष्पा 2)
  • सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन: नितिन चौधरी (कल्कि 2898 एडी)
  • सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन: भूल भुलैया 3
  • सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक: वेंकी (लकी भास्कर)
  • सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी: एडमॉड (लाइफ इन लूम)
  • संजय मिश्रा बने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता

अनुभवी अभिनेता संजय मिश्रा को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया. उनकी अभिनय क्षमता और विविध भूमिकाओं में प्रभावशाली उपस्थिति को देखते हुए यह सम्मान उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

निर्देशन और डेब्यू श्रेणी में भी मिले बड़े सम्मान

  • सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: आनंद एल राय (एकता का प्रतीक)
  • सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक: रवि राज मुर्मू

इन पुरस्कारों ने नए और अनुभवी फिल्मकारों दोनों की रचनात्मकता को सम्मानित किया.

डॉक्यूमेंट्री और नॉन-फीचर फिल्मों को भी मिला सम्मान

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में केवल फीचर फिल्मों को ही नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट्री और नॉन-फीचर फिल्मों को भी समान महत्व दिया जाता है.

प्रमुख विजेता

  • सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री: राम-नामी (हिंदी)
  • सर्वश्रेष्ठ कला एवं संस्कृति फिल्म: मैं निदा (हिंदी)
  • सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक फिल्म: काकोरी (हिंदी)
  • सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म: भंगार (मराठी-अंग्रेजी)

2024 की फिल्मों में से हुआ चयन

इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में केवल उन्हीं फिल्मों को शामिल किया गया, जिन्हें 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणन प्राप्त हुआ था. देशभर से आई फिल्मों का मूल्यांकन 11 सदस्यीय जूरी ने किया. इस प्रतिष्ठित जूरी की अध्यक्षता वरिष्ठ फिल्म निर्माता जयराज ने की. जयराज इससे पहले भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया का हिस्सा रह चुके हैं. लंबी समीक्षा प्रक्रिया और विभिन्न चरणों की जांच के बाद जूरी ने विजेताओं के नामों को अंतिम रूप दिया.

भारतीय सिनेमा की विविधता का उत्सव बने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि विविध संस्कृतियों, भाषाओं और सामाजिक विषयों को अभिव्यक्त करने का सशक्त मंच भी है. इस वर्ष ‘आर्टिकल 370’, ‘चंदू चैंपियन’, ‘ब्रह्मयुगम’, ‘पुष्पा 2’, ‘कल्कि 2898 एडी’ और अन्य फिल्मों की सफलता ने यह दिखाया कि भारतीय सिनेमा लगातार नए प्रयोगों और उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है.

Tags: 72nd national film awardsnational film awards 2026
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