Guess! Who Am I: दौलत देख होश उड़ जाएंगे, 60 सेकेंड के 10 करोड़…कुल नेटवर्थ 2900 करोड़; ये है बॉलीवुड के असली किंग!

Guess! Who Am I: इस सुपरस्टार की पूरी दुनिया दीवानी है. इनकी फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं. इस सुपरस्टार ने अपने तीन दशक के लंबे करियर में एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं.

By: Preeti Rajput | Published: December 26, 2025 10:10:52 AM IST

Guess! Who Am I: बॉलीवुड की यह सुपरस्टार पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करता है. उनके पास हमेशा बड़े-बडे़ प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी रहती है. इस सुपरस्टार की पूरी दुनिया दीवानी है. इनकी फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं. इस सुपरस्टार ने अपने तीन दशक के लंबे करियर में एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. एक्टर फिल्मों में अपने हार्ड वर्क के लिए जाना जाते हैं. इस सुपरस्टार को दर्शक काफी ज्यादा प्यार करते हैं. सुपरस्टार दो ब्रांड्स और एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस का भी मालिक है.

कौन है यह सुपरस्टार

यह सुपरस्टार एक मिनट के लिए विज्ञापन करने के 10 करोड़ रुपये चार्ज करता हैं. कर्मशियल विज्ञापन में उनकी फीस दोगुनी बढ़ जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सुपरस्टार एक विज्ञापन के 8 से 10 करोड़ रुपये चार्ज करता है. वहीं, फिल्म के लिए वह 100 करोड़ से ज्यादा चार्ज करता है. यह सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हैं.

सलमान खान की सुपरहिट फिल्म

सलमान खान को दंबंग, टाइगर और सिकंदर के नाम से भी फैंस बुलाता है. सलमान खान का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि उनके दीवाना हर कोई हो जाता है. सलमान खान इस वक्त 2,900 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. गौरतलब है कि, सलमान खान बिग बॉस को होस्ट करने के हर साल फीस बढ़ा कर चार्ज करते हैं. वह करोड़ों में कमाई करते है. भाईजान बींग ह्यूमन ट्रस्ट भी चलाते हैं. 

बॉलीवुड का सबसे अमीर एक्टर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान बिग बॉस को होस्ट करने में महीने का 60 करोड़ रुपये लेते हैं. सलमान खान ने साल 2011 में अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स खोला था. इस प्रोडक्शन हाउस के तहत कई फिल्में बजरंगी भाईजान और नेशनल अवार्ड विनर फि

 

