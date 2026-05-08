Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 2026 की इस फिल्म में सलमान-संजय-विद्या और अभिषेक ने नहीं ली फीस, इन किरदारों में आए नजर

2026 की इस फिल्म में सलमान-संजय-विद्या और अभिषेक ने नहीं ली फीस, इन किरदारों में आए नजर

साल 2026 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई, जिसमें एक नहीं बल्कि कई बड़े एक्टर्स ने काम किया. हालांकि हैरानी वाली बात ये है कि इस फिल्म में काम करने के लिए एक्टर्स ने एक रुपये भी फीस नहीं ली.

By: Deepika Pandey | Published: May 8, 2026 6:26:15 PM IST

सलमान खान
सलमान खान


इन दिनों रितेश देशमुख की पीरियड-ड्रामा फिल्म ‘राजा शिवाजी’ धमाल मचा रही है. फिल्म में रितेश के साथ ही तमाम एक्टर्स हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मल्टीस्टारर फिल्म ने रिलीज से पहले ही 193 करोड़ रुपये की कमाई की? वहीं इस फिल्म में बहुत से एक्टर्स ने एक रुपया भी फीस नहीं ली. रितेश देशमुख ने इस बारे में खुलासा करते हुए बताया कि हर किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस नहीं ली.

रितेश देशमुख ने बताया कि उन्होंने महाराज शिवाजी की विरासत को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये फिल्म बनाई है. इसके लिए उन्होंने कई किताबें पढ़ीं और बहुत मेहनत की. हर कलाकार ने महाराजा शिवाजी के प्रति सम्मान दिखाते हुए बिना किसी फीस के फिल्म में अहम किरदार निभाया. हर किसी ने महाराजा के लिए मुफ्त में काम किया और कोई फीस नहीं ली.

You Might Be Interested In

सलमान खान का गेस्ट अपीयरेंस

जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी की फिल्म राजा शिवाजी 1 मई को रिलीज हुई. महाराष्ट्र में इस फिल्म को सबसे ज्यादा स्क्रीन मिलीं. ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में रिलीज की गई है. फिल्म में सलमान खान ने गेस्ट अपीयरेंस दी और उन्होंने शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महाले का किरदार निभाया. उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली. 

इन एक्टर्स ने नहीं ली फीस

वहीं फिल्म में अभिषेक बच्चन ने शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी शाहजी भोसले का किरदार निभाया. वहीं संजय दत्त ने अफजल खान का किरदार निभाया. इसके अलावा फिल्म में जेनेलिया देशमुख, विद्या बालन, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, महेश मांजरेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान और जितेंद्र जोशी समेत तमाम कलाकारों ने भी फिल्म में हिस्सा निभाया है. 

साढ़े तीन साल में लिखी कहानी

रितेश देशमुख ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखने में लगभग साढ़ी तीन साल लगाया. वे साढ़े तीन सालों तक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे. उन्होंने कहा था कि महाराजा शिवाजी का इतिहास इतना बड़ा है कि उसे एक फिल्म में समेट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026

गर्मी में लौकी खाने के हैं गजब के फायदे

May 7, 2026

सिर्फ नारियल पानी ही नहीं, उसकी मलाई भी है सेहत...

May 7, 2026

Mother’s Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!

May 7, 2026
2026 की इस फिल्म में सलमान-संजय-विद्या और अभिषेक ने नहीं ली फीस, इन किरदारों में आए नजर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

2026 की इस फिल्म में सलमान-संजय-विद्या और अभिषेक ने नहीं ली फीस, इन किरदारों में आए नजर
2026 की इस फिल्म में सलमान-संजय-विद्या और अभिषेक ने नहीं ली फीस, इन किरदारों में आए नजर
2026 की इस फिल्म में सलमान-संजय-विद्या और अभिषेक ने नहीं ली फीस, इन किरदारों में आए नजर
2026 की इस फिल्म में सलमान-संजय-विद्या और अभिषेक ने नहीं ली फीस, इन किरदारों में आए नजर