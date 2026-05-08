2026 की इस फिल्म में सलमान-संजय-विद्या और अभिषेक ने नहीं ली फीस, इन किरदारों में आए नजर

इन दिनों रितेश देशमुख की पीरियड-ड्रामा फिल्म ‘राजा शिवाजी’ धमाल मचा रही है. फिल्म में रितेश के साथ ही तमाम एक्टर्स हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मल्टीस्टारर फिल्म ने रिलीज से पहले ही 193 करोड़ रुपये की कमाई की? वहीं इस फिल्म में बहुत से एक्टर्स ने एक रुपया भी फीस नहीं ली. रितेश देशमुख ने इस बारे में खुलासा करते हुए बताया कि हर किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस नहीं ली.

रितेश देशमुख ने बताया कि उन्होंने महाराज शिवाजी की विरासत को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये फिल्म बनाई है. इसके लिए उन्होंने कई किताबें पढ़ीं और बहुत मेहनत की. हर कलाकार ने महाराजा शिवाजी के प्रति सम्मान दिखाते हुए बिना किसी फीस के फिल्म में अहम किरदार निभाया. हर किसी ने महाराजा के लिए मुफ्त में काम किया और कोई फीस नहीं ली.

सलमान खान का गेस्ट अपीयरेंस

जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी की फिल्म राजा शिवाजी 1 मई को रिलीज हुई. महाराष्ट्र में इस फिल्म को सबसे ज्यादा स्क्रीन मिलीं. ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में रिलीज की गई है. फिल्म में सलमान खान ने गेस्ट अपीयरेंस दी और उन्होंने शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महाले का किरदार निभाया. उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली.

इन एक्टर्स ने नहीं ली फीस

वहीं फिल्म में अभिषेक बच्चन ने शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी शाहजी भोसले का किरदार निभाया. वहीं संजय दत्त ने अफजल खान का किरदार निभाया. इसके अलावा फिल्म में जेनेलिया देशमुख, विद्या बालन, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, महेश मांजरेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान और जितेंद्र जोशी समेत तमाम कलाकारों ने भी फिल्म में हिस्सा निभाया है.

साढ़े तीन साल में लिखी कहानी

रितेश देशमुख ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखने में लगभग साढ़ी तीन साल लगाया. वे साढ़े तीन सालों तक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे. उन्होंने कहा था कि महाराजा शिवाजी का इतिहास इतना बड़ा है कि उसे एक फिल्म में समेट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है.