Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग के समर्थन में उतरा रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जानें क्या है इसकी सच्चाई?

19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग के समर्थन में उतरा रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जानें क्या है इसकी सच्चाई?

19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग का नाम इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पूरे मामले पर उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड पर्व सिंह का बयान सामने आया है.

By: Sohail Rahman | Published: December 23, 2025 4:25:31 PM IST

payal gaming boyfriend
payal gaming boyfriend


Payal Gaming Rumoured Boyfriend Parv Singh: आपने 19 मिनट के वायरल वीडियो के बारे में तो जरूर सुना होगा. जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह वीडियो पॉपुलर इंडियन गेमिंग यूट्यूबर पायल धारे का है. लेकिन अब ये बात पूरी तरह साबित हो गई है कि ये एक एआई जेनरेटेड वीडियो था. अब इस मामले में पायल गेमिंग के बॉयफ्रेंड पर्व सिंह का बयान भी सामने आया है.

You Might Be Interested In

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा विवाद इस हफ्ते की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब अश्लील कंटेंट वाला एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग दावा कर रहे थे कि इसमें मशहूर गेमर पायल धारे हैं. जिसे पायल गेमिंग के नाम से भी जाना जाता है.

पायल गेमिंग ने क्या कहा था? (What did Payal Gaming say?)

ये वीडियो वायरल होने के बाद पायल गेमिंग ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट के माध्यम से अपने फैंस को जवाब दिया था. जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए इस वीडियो से जुड़े होने से साफ इनकार किया, इसके अलावा, उन्होंने इस कृत्य को अमानवीय बताया. इसके अलावा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं यह साफ और बिना किसी शक के कहना चाहती हूं. उस वीडियो में दिख रही व्यक्ति मैं नहीं हूं. सबसे दर्दनाक बात यह है कि डिजिटल दुनिया में किसी व्यक्ति की गरिमा को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

You Might Be Interested In

इसके अलावा, इन्फ्लुएंसर ने लोगों और मीडिया से क्लिप को दोबारा शेयर न करने की अपील की. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे कामों के परिवारों और जिंदगियों पर असल ज़िंदगी में गंभीर नतीजे होते हैं.

कार्गो पैंट्स को स्टाइल करने के क्या है पांच बेहतरीन तरीके? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से प्रेरित होकर अपनाएं कूल लुक्स

पायल गेमिंग के सपोर्ट में उतरे पर्व सिंह (Parv Singh came out in support of Payal Gaming)

इस भारी पब्लिक जांच के बीच S8UL Esports के बेहतरीन सदस्यों में से एक और पायल के लंबे समय के सहयोगी पर्व सिंह उनके सपोर्ट में सामने आए हैं. हालांकि दोनों ने कभी भी रोमांटिक रिश्ते में होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पर्व सिंह ने अपना रुख तब साफ कर दिया जब उन्होंने पायल के स्पष्टीकरण को लाइक किया और फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-पोस्ट किया. इस जोड़ी के फॉलोअर्स, जो उन्हें एक कपल के तौर पर देखना पसंद करते हैं, उन्होंने पर्व की तारीफ की कि वह पायल के करियर के सबसे मुश्किल अनुभवों में से एक के दौरान उनके साथ खड़े रहे. 

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने की AI डीपफेक की पुष्टि (Maharashtra cyber police confirm the use of AI deepfakes)

क्रिएटर के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है. फोरेंसिक एनालिसिस के बाद पुलिस ने एक औपचारिक सर्टिफिकेट जारी किया. जिसमें पुष्टि की गई कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी.

Box Office Collection: मंडे को फिर ‘धुरंधर’ ने मचाया तहलका, ‘अवतार फायर एंड ऐश’ भी कर रही करोड़ों की कमाई; जानें अब तक कितना हुआ…

You Might Be Interested In
Tags: 19 minute viral videoparv singhpayal dharePayal GamingPayal Gaming viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना जिम में समय बर्बाद किए घर पर ही करें...

December 25, 2025

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025
19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग के समर्थन में उतरा रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जानें क्या है इसकी सच्चाई?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग के समर्थन में उतरा रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जानें क्या है इसकी सच्चाई?
19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग के समर्थन में उतरा रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जानें क्या है इसकी सच्चाई?
19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग के समर्थन में उतरा रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जानें क्या है इसकी सच्चाई?
19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग के समर्थन में उतरा रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जानें क्या है इसकी सच्चाई?