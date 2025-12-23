19-Minute Viral Video: पायल गेमिंग के समर्थन में उतरा रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जानें क्या है इसकी सच्चाई?

Payal Gaming Rumoured Boyfriend Parv Singh: आपने 19 मिनट के वायरल वीडियो के बारे में तो जरूर सुना होगा. जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह वीडियो पॉपुलर इंडियन गेमिंग यूट्यूबर पायल धारे का है. लेकिन अब ये बात पूरी तरह साबित हो गई है कि ये एक एआई जेनरेटेड वीडियो था. अब इस मामले में पायल गेमिंग के बॉयफ्रेंड पर्व सिंह का बयान भी सामने आया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा विवाद इस हफ्ते की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब अश्लील कंटेंट वाला एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग दावा कर रहे थे कि इसमें मशहूर गेमर पायल धारे हैं. जिसे पायल गेमिंग के नाम से भी जाना जाता है.

पायल गेमिंग ने क्या कहा था? (What did Payal Gaming say?)

ये वीडियो वायरल होने के बाद पायल गेमिंग ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट के माध्यम से अपने फैंस को जवाब दिया था. जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए इस वीडियो से जुड़े होने से साफ इनकार किया, इसके अलावा, उन्होंने इस कृत्य को अमानवीय बताया. इसके अलावा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं यह साफ और बिना किसी शक के कहना चाहती हूं. उस वीडियो में दिख रही व्यक्ति मैं नहीं हूं. सबसे दर्दनाक बात यह है कि डिजिटल दुनिया में किसी व्यक्ति की गरिमा को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

इसके अलावा, इन्फ्लुएंसर ने लोगों और मीडिया से क्लिप को दोबारा शेयर न करने की अपील की. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे कामों के परिवारों और जिंदगियों पर असल ज़िंदगी में गंभीर नतीजे होते हैं.

पायल गेमिंग के सपोर्ट में उतरे पर्व सिंह (Parv Singh came out in support of Payal Gaming)

इस भारी पब्लिक जांच के बीच S8UL Esports के बेहतरीन सदस्यों में से एक और पायल के लंबे समय के सहयोगी पर्व सिंह उनके सपोर्ट में सामने आए हैं. हालांकि दोनों ने कभी भी रोमांटिक रिश्ते में होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पर्व सिंह ने अपना रुख तब साफ कर दिया जब उन्होंने पायल के स्पष्टीकरण को लाइक किया और फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-पोस्ट किया. इस जोड़ी के फॉलोअर्स, जो उन्हें एक कपल के तौर पर देखना पसंद करते हैं, उन्होंने पर्व की तारीफ की कि वह पायल के करियर के सबसे मुश्किल अनुभवों में से एक के दौरान उनके साथ खड़े रहे.

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने की AI डीपफेक की पुष्टि (Maharashtra cyber police confirm the use of AI deepfakes)

क्रिएटर के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है. फोरेंसिक एनालिसिस के बाद पुलिस ने एक औपचारिक सर्टिफिकेट जारी किया. जिसमें पुष्टि की गई कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी.