रेप सीन से पहले हीरोइन के कान में ऐसी बात बोलता था ये एक्टर, 350 फिल्मों में कर चुका ‘दरिंदगी’!

Ranjeet Villain Life Facts: बॉलीवुड के सबसे चर्चित एक्टर्स में रंजीत (Ranjeet) का नाम लिया जाता है. रंजीत को अक्सर आपने नेगेटिव रोल्स में देखा होगा. अपने दौर के मशहूर विलेन रहे रंजीत एक समय इतने पॉपुलर थे कि लोग उन्हें देखकर डर जाया करते थे. महिलाएं उनसे नफरत करती थीं और उन्हें सच में एक अपराधी मानती थीं. हो भी क्यों ना, अपनी दमदार एक्टिंग के चलते रंजीत की छवि ही कुछ ऐसे बन गई थी. दरअसल, रंजीत ने अपने करियर के दौरान लगभग 350 फिल्मों में रेप सीन दिए थे. रंजीत से जुड़े कुछ ऐसे ही सुने-अनसुने किस्से आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

पहली फिल्म देखकर भड़क गई थीं मां

रंजीत से जुड़ा एक किस्सा बड़ा फेमस है. एक्टर ने साल 1971 में आई फिल्म ‘शर्मीली’ में सबसे पहली बारे रेप सीन दिया था. रंजीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म का प्रीमियर दिल्ली के एक थियेटर में हुआ था जहां उनके पूरे परिवार ने यह फिल्म देखी थी. फिल्म देखने के बाद उनकी मां बहुत नाराज हुईं, उनका कहना था कि ये कैसा काम हुआ ? तुम लड़कियों का रेप करते हो उनके कपड़े फाड़ते हो. रंजीत बताते हैं कि ये बोलकर मां ने उन्हें घर से निकाल दिया था, हालांकि बाद में एक्ट्रेस राखी ने रंजीत के घरवालों को समझाया कि ये सब असली में नहीं हो रहा था और रंजीत सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे.

रेप सीन से पहले एक्ट्रेस के कान में कहते थे ये बात

रंजीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने लगभग 350 फिल्मों रेप सीन दिए थे लेकिन एक भी एक्ट्रेस ने उनकी शिकायत नहीं की. रंजीत ने बताया था कि फिल्म प्रेम-प्रतिज्ञा में माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) पर एक रेप सीन फिल्माया जाना था. एक्ट्रेस इसे लेकर बेहद नर्वस थीं लेकिन सीन शूट होने के बाद खुद माधुरी ने माना था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रंजीत ने उन्हें इस दौरान छुआ था. रंजीत ने बताया था कि रेप सीन से पहले वे एक्ट्रेस के कान में बोलते थे कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब मेरे बाल खींचना हैं, कब मुझे धक्का देना है. रंजीत की मानें तो ऐसा करने से वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ रेप सीन फिल्माते वो कुछ हद तक कम्फर्टेबल हो जाती थी.