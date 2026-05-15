सिनेमा का ‘धार्मिक सुपरस्टार’, फोटो देखते ही लोग जोड़ लेते थे हाथ, घर पर करते थे पूजा

बॉलीवुड में कई अभिनेता ऐसे हुए हैं, जिनके नाम से ज्यादा लोग उनके किरदार को जानते हैं. उन्हीं एक्टर्स में शामिल हैं महेशचंद्र भंडारी, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ महिपाल के नाम से जाना जाता था.

महिपाल ने राम और विष्णु सहित कई ऐसे किरदार निभाए कि लोग उन्हें अभिनेता मानने की बजाय भगवान ही मानने लगे थे और जहां भी उनकी फोटो या पोस्टर देखते हाथ जोड़ लेते थे.

महिपाल का करियर

1919 में जोधपुर में जन्मे महिपाल ने 1942 में फिल्म नजराना से अपना करियर शुरू किया. ये देश की पहली मारवाड़ी फिल्म थी. हालांकि महिपाल ने जब फिल्मों में करियर बनाने का फैसला लिया तो उनका परिवार इसके खिलाफ था. नजराना फिल्म के लिए उन्हें 125 रु. प्रति महीना मिलता था, जो उस जमाने के हिसाब से काफी अच्छी फीस थी. इस फिल्म के बाद उन्होंने कई फिल्मों में स्टंट रोल किये, लेकिन उन किरदारों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली.

धार्मिक किरदारों ने दी नई पहचान

महिपाल के करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने मीना कुमारी के साथ फिल्म ‘गणेश महिमा’ में काम किया. इस फिल्म में उन्होंने गणेश भगवान का किरदार निभाया था. 50 और 60 के दशक में उन्होंने कई धार्मिक हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने ‘सम्पूर्ण रामायण’, वीर हनुमान, जय संतोषी मां, ‘गणेश चतुर्थी’, और ‘महाभारत’ जैसी अनगिनत फिल्मों में देवी-देवताओं के किरदार निभाए.

भगवान समझने लगे थे लोग

महिपाल ने पर्दे पर अपनी यूएसपी ऐसे ही धार्मिक किरदारों में बना ली थी. 50-60 के दशक में ज्यादातर फिल्मों में वे या तो भगवान या भक्त के किरदार में नजर आए. उन्होंने लगभग 30-35 ऐसी फिल्मों में काम किया था. उस दौर में महिपाल और अनीता गुहा की जोड़ी को परदे पर ‘राम-सीता’ का साक्षात रूप माना जाता था.