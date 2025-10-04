सुपरस्टार भाई की फ्लॉप बहन, फिल्मों में नहीं चला सिक्का…अब कर रही पॉडकास्ट, जानें कौन?

Guess The Actress : 4 अक्टूबर 1978 को नई दिल्ली में जन्मीं सोहा अली खान एक ऐसी महिला हैं, जो ना केवल राजघराने से ताल्लुक रखती हैं बल्कि बॉलीवुड और भारतीय क्रिकेट के इतिहास से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं. उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, वहीं मां शर्मिला टैगोर हिन्दी सिनेमा की शानदार एक्ट्रसेज में से एक हैं. सोहा के दादा इफ्तिखार अली खान पटौदी भी भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं. इतना ही नहीं, उनके भाई सैफ अली खान और भाभी करीना कपूर खान भी फिल्मी दुनिया के चर्चित नाम हैं.

फिल्मी बैकग्राउंड के बावजूद अलग राह

जहां अक्सर लोग फिल्मी घरानों से होने का फायदा उठाकर सीधे सिनेमा में कदम रखते हैं, वहीं सोहा का रास्ता थोड़ा अलग और खास रहा. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में पूरी करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (इंग्लैंड) से उच्च शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ‘अंतरराष्ट्रीय संबंधों’ में मास्टर डिग्री हासिल की.

शिक्षा पूरी करने के बाद सोहा ने मुंबई में एक कॉर्पोरेट जॉब से अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की. उस समय उनकी सालाना सैलरी करीब दो लाख रुपये थी, और वे मुंबई के एक छोटे से कमरे में 17,000 रुपये महीना किराया देकर खुद अपने बलबूते जीवन यापन कर रही थीं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कॉर्पोरेट जॉब से उन्हें आत्मनिर्भरता तो मिली, लेकिन मन कहीं और खींचा चला जाता था- और वो जगह थी सिनेमा.

फिल्मी करियर की शुरुआत और चुनौतियां

2004 में सोहा ने शाहिद कपूर के साथ फिल्म ‘दिल मांगे मोर’ से बॉलीवुड में कदम रखा. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, पर उन्होंने हार नहीं मानी. इसके बाद उन्होंने ‘रंग दे बसंती’ जैसी सुपरहिट फिल्म में काम किया, जिसने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में असली पहचान दिलाई.

इस फिल्म में उनके प्रदर्शन की खूब सराहना हुई और उन्हें ‘बेस्ड सहायक एक्ट्रेस‘ के लिए कई अवॉर्ड नॉमिनेशन भी मिले. इसके अलावा ‘आहिस्ता आहिस्ता‘, ‘खोया खोया चांद’, ‘मुंबई मेरी जान’, ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर‘, और ‘घायल वन्स अगेन‘ जैसी फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया. हालांकि उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औसत ही रहीं, लेकिन उन्होंने अपने काम से लोगों के बीच एक अलग पहचान जरूर बना ली.

पॉडकास्ट की दुनिया में कदम

सोहा अली खान केवल एक एक्ट्रेसेज नहीं हैं, बल्कि एक लेखिका और प्रभावशाली वक्ता भी हैं. साल 2017 में उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘द पेरिल्स ऑफ बीइंग मॉडरैटली फेमस‘ पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, पारिवारिक विरासत और फिल्मों की दुनिया में अपनी जर्नी को बेहद ईमानदारी से साझा किया. इस किताब को काफी सराहा गया और इसे क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी मिला.

2020 के दशक में जब पॉडकास्ट का चलन बढ़ा, तब सोहा ने भी इस माध्यम को अपनाया. उन्होंने ‘ऑल अबाउट हर’ नाम से एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की, जिसमें वे महिलाओं से जुड़े उन मुद्दों पर बात करती हैं जिन पर आमतौर पर खुलकर चर्चा नहीं होती.

सोहा की शादी

सोहा का व्यक्तिगत जीवन भी उनके प्रोफेशनल जीवन जितना ही प्रेरणादायक है. साल 2015 में उन्होंने एक्टर ‘कुणाल खेमू‘ से शादी की. उनकी एक बेटी है — ‘इनाया नौमी खेमू‘, जो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीतती नजर आती हैं. सोहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने परिवार के साथ बिताए पलों को खुलकर साझा करती हैं.