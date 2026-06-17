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12 दिन में ही ओटीटी पर काटा बवाल, Jio Hotstar पर नंबर-1 ट्रेंड कर रही ये थ्रिलर फिल्म, IMDb ने दी धांसू रेटिंग

सिनेमाघरों में कुछ महीने एक फिल्म आई थी जिसे देखने के लिए लोग पागल हो गए थे और थिएटर की ओर दौड़ रहे थे. अब वो ही फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है और ओटीटी जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर ट्रेंड कर रही है. आइए जानते हैं कि वो कौन सी फिल्म है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 17, 2026 2:57:35 PM IST

12 दिन में ही ओटीटी पर काटा बवाल, Jio Hotstar पर नंबर-1 ट्रेंड कर रही ये थ्रिलर फिल्म, IMDb ने दी धांसू रेटिंग


पहले सिनेमाघरों में लगाई आग और अब ओटीटी पर ये फिल्म कर रही है धमाल. इस फिल्म को लोगों से बहुत प्यार मिला है, साथ ही लोगों को फिल्म के स्टारकास्ट भी काफी पसंद आए हैं. फिल्म को इतने ज्यादा व्यूज मिले हैं कि वो इन दिनों ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में नंबर-1 बन गई है.

जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी तो जमकर कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ा था. यहां तक की ये फिल्म आमिर खान की फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने के काफी पास पहुंच गई थी.

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बॉक्स ऑफिस पर मचाया तुफान

अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फिल्म है तो हम आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2: द रिवेंज (Dhurandhar 2: The Revenge) है. ये फिल्म 2025 में आई थी और इसे आदित्य धर (Aditya Dhar) ने डायरेक्ट किया था और इसका दूसरा पार्ट भी 4 महीने के अंदर आया. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च को  आया था और अब तक दुनिया भर में 1800 करोड़ रुपये कमाए. साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

ओटीटी पर बनी नंबर-1

बॉक्स ऑफिस पर तीन महीने तहलका मचाने के बाद धुरंधर 2 अब ओटीटी पर आ गई है और सिनेमाघरों से हट गई है. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर आई है और इन दिनों ये नंबर-1 बनी हुई है. जिस दिन से ये फिल्म ओटीटी पर आई है तबसे ही धमाल मचा रही है.  ऑर्मेक्स की रिपोर्ट की माने तो पहले वीक में फिल्म को करीब 13 मिलियन व्यूज मिले हैं. 

धुरंधर 2 की कहानी क्या है?

धुरंधर 2 एक हाई-ऑक्टेन जासूसी थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इसमें रणवीर सिंह (ranveer singh), अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन लीड रोल में हैं. कहानी हमजा यानी जसकीरत सिंह के खतरनाक मिशन पर बनी है. वो पाकिस्तान के लियारी इलाके में घुसकर आतंकियों को खत्म करने निकल पड़ता है.

 

 
 

 

Tags: Dhurandhar 2entertainment newshotstarJioHotstarranveer singh
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