Shilpa Shetty के पति Raj Kundra का 60 करोड़ के धोखाधड़ी वाले मामले में बयान दर्ज
Shilpa Shetty के पति Raj Kundra का 60 करोड़ के धोखाधड़ी वाले मामले में बयान दर्ज

आज यानि 15 सितम्बर 2025 (सोमवार) को मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ के धोखाधड़ी वाले मामले में Shilpa Shetty के पति Raj Kundra का बयान दर्ज कर लिया है.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 15, 2025 10:35:19 PM IST

60 करोड़ के फ्रॉड वाले मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का बयान दर्ज
60 करोड़ के फ्रॉड वाले मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का बयान दर्ज

नई दिल्ली, बॉलीवुड की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने 60 करोड़ के धोखाधड़ी वाले मामले में पुलिस को अपना बयान दर्ज करा दिया है. पुलिस अधिकारियों ने इस जानकारी की पुष्टि की है. EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उन्हें समन भेजा था जिसमे उन्हें 15 सितंबर 2025 (सोमवार) को पूछताछ में पेश होने के लिए कहा गया था. इससे पहले राज कुंद्रा को 10 सितंबर 2025 को पेश होना था जिसके बाद उन्होंने पूछताछ में पेश होने के लिए और वक्त मांगा था.

लुकआउट सर्कुलर जारी

घटना आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दम्पति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के कुछ दिनों बाद प्रकाश में आया है. ताकि जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करते रहते  हैं उन्हें देश छोड़ने से पहले रोका जा सके. 

एक ऐसा ग्राम पंचायत जहां सब रखते हैं दो वोटर कार्ड, एक गांव में दो सरपंच निर्वाचित

क्या है पूरा मामला? 

जुहू के रहने वाले दीपक कोठारी जो की 60 साल के हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने एक ऋण-सह-निवेश सौदे में उनसे लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. दीपक कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज नामक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के निदेशक हैं. दीपक कोठारी अनुसार राजेश आर्य नामक व्यक्ति के माध्यम से राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी के संपर्क में आए.

निवेश के पैसों का निजी उपयोग? 

दम्पति पर आरोप है की 2015 में निवेश के नाम पर पैसे दिए गए जिसके बाद निजी गारंटी के बावजूद 2016 में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी के निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया. 2017 में कंपनी की किसी चूक के कारन उसपर दिवाईअपन की दिवालियेपन की कार्यवाही चल रही थी. कोठारी ने दम्पति पर आरोप लगाया है कि निवेश के नाम पर लिए हुए पैसों को दम्पति निजी उपयोग में लिया है. 

झुक गए Donald Trump, माननी पड़ी चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping की Tik-tok वाली बात

Shilpa Shetty के पति Raj Kundra का 60 करोड़ के धोखाधड़ी वाले मामले में बयान दर्ज

