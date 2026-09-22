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कपड़े उतारकर फिगर दिखाओ! बिकिनी शूट से पहले फोटोग्राफर ने रखी थी गंदी शर्त; नीच हरकत देखते ही भाग गई एक्ट्रेस

Bollywood Naina Chhabra: मनोरंजन की दुनिया में कास्टिंग काउच को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. एक्ट्रेस और मॉडल नैना छाबड़ा ने अपने अनुभव के बारे में खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि एक शूट के दौरान उनसे कपड़े उतारकर अपना फिगर दिखाने के लिए कहा गया था.

By: Heena Khan | Published: September 22, 2026 12:45:14 PM IST

naina chhabra news
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Bollywood Naina Chhabra: मनोरंजन की दुनिया में कास्टिंग काउच को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. एक्ट्रेस और मॉडल नैना छाबड़ा ने अपने अनुभव के बारे में खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि एक शूट के दौरान उनसे कपड़े उतारकर अपना फिगर दिखाने के लिए कहा गया था. नैना ने इस मांग को साफ तौर पर मना कर दिया.नैना ने यह बात गहना वशिष्ठ के यूट्यूब शो ‘द गहना शो’ में बताई. उन्होंने नई लड़कियों को ऐसे अनुभवों से सावधान रहने की सलाह भी दी.

इंटरनेशनल शूट की बात सुनकर खुश हुई थीं नैना

नैना छाबड़ा एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं. इतना ही नहीं, वो बी-ग्रेड फिल्मों और बोल्ड वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं. साथ ही बता दें कि वो उल्लू ऐप की कुछ सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. गहना वशिष्ठ के शो में नैना ने इस बात की जानकारी दी है कि एक को-ऑर्डिनेटर ने उन्हें एक व्यक्ति के पास भेजा था. को-ऑर्डिनेटर ने कहा था कि वो व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल के प्रिंट शूट करता है. इंटरनेशनल लेवल के शूट की बात सुनकर नैना काफी खुश हो गई थीं. और वो भी अपने दम पर विदेश में काम करना चाहती थीं. इसलिए उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है.

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शूट के दौरान कपड़े उतारने की डिमांड 

नैना ने इस बात की भी जानकारी दी है कि उनके पिता लंबे समय से विदेश में रहते हैं और उनका परिवार भी विदेश में है. इसी वजह से वो खुद भी विदेश में अपने दम पर काम करना चाहती थीं. इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का मौका मिलेगा, यह सोचकर वो शूट के लिए पहुंचीं. लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें कुछ और ही स्थिति का सामना करना पड़ा. नैना के मुताबिक, उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि यहां बिकिनी शूट होगा. इसके साथ ही उसने कपड़े उतारकर अपना फिगर दिखाने के लिए भी कहा. यह सुनकर नैना असहज हो गईं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकतीं और इस मांग को मना कर दिया. इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद वो वहां से भाग गईं. 

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Tags: bollywoodnaina chhabra
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