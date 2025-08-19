गंदे, घटिया और हद से ज्यादा इंटीमेट सीन्स से भरी है ये 5 फिल्में, रिलीज से पहले ही हुईं भारत में बैन, इस Ott पर बिल्कुल फ्री

Bollywood Movies Banned For Excessively Dirty And Bold Scenes: बॉलीवुड की कई फिल्में एसी हैं, जिसमें हंद से ज्यादा गंदे और बोल्ड सीन्स दिखाएं गए हैं, जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने भी इन्हें रिलीज से पहले ही भारत में देखने से बैन कर दिया, लेकिन सेक्सी और इंटीमेंट सीन्स से भरी ये फिल्में को आप ओटीटी पर देख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इन मूवीज के नाम और बैन होने की वजह के बारे में।

फायर (Fire)

अश्लील कंटेंट की वजह से बैन होने की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता हैं 1996 में रिलीज हुई फिल्म “फायर” का आता हैं, जिसकी कहानी दो महिलाओं के बारे में है, जो रिश्ते में एक दूसरे की देवरानी और जेठानी लगती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। फिल्म “फायर” (Fire) में सेक्सी और इंटीमेट सीन्स भर-भर कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यह फिल्म काफी विवादों में रही थी और इस रिलीज से पहले बैन कर दिया था, लेकिन आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं।

एंग्री इंडियन गॉडेसेस (Angry Indian Goddesses)

7 महिलाओं की कहानी पर आधारित फिल्म “एंग्री इंडियन गॉडेसेस” 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें महिलाओं को शराब, सिगरेट आदि पीते हुए दिखाया गया था और इस फिल्म में कई ऐसे गंदे सिन्स थे, जिसे आप किसी के साथ क्या अकेले भी नहीं देख सकते हैं। भारत में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, लेकिन आप इस फिल्म “एंग्री इंडियन गॉडेसेस” (Angry Indian Goddesses) को यूट्यूब पर देख सकते हैं।

लव (Love)

2017 में आई फिल्म “लव” ने अपने रिलीज के बाद खूब हंगामा मचाया था और जिसकी बाद बड़ी विवाद खड़ा हो गया था। फिल्म “लव” (Love) दो पुरुषों के समलैंगिक रिश्ते पर अधारीत है और इस फिल्म में दिए गए सेक्स और हंद से ज्यादा इंटीमेट सीन्स ने हर किसी को दंग कर दिया था और सेंसर बोर्ड ने मूवी के कई इंटीमेट बोल्ड सींस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह फिल्म इंडिया में बैन है, लेकिन यूट्यूब पर मौजूद है।

अनफ्रीडम (Unfreedom)

समलैंगिकता पर आधारित फिल्म “अनफ्रीडम” भी अश्लील कंटेंट की वजह से बैन होने की लिस्ट में शुमार है। इस फिल्म में कई सारे सेक्स और हंद से ज्यादा गंदे सीन्स दिये गए हैं , जिसकी वजह से यह फिल्म “अनफ्रीडम” (Unfreedom) काफी ज्यादा विवादों में रही थी, जिसके कारण सेसंर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया था। लेकिन फिल्म “अनफ्रीडम” यूट्यूब पर मौजूद है.

द पेंटेड हाउस (The Painted House)

2015 में रिलीज हुई फिल्म “द पेंटेड हाउस” भी इस लिस्ट में आती हैं, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे गंदे घटिया और हंद से ज्यादा सेक्स और इंटीमेट सीन्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को थिएटर पर रिलीज से मना कर दिया गया था, लेकिन इस फिल्म “द पेंटेड हाउस” (The Painted House) को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

काम सूत्र ए टेल ऑफ लव (Kama Sutra: A Tale of Love)

इसके अलावा 1996 में रिलीज हुई फिल्म काम सूत्र ए टेल ऑफ लव में भी भर-भर के सेक्स और इंटीमेट सीन्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप इस फिल्म को किसी के भी साथ नहीं देख सकते हैं। फिल्म काम सूत्र ए टेल ऑफ लव (Kama Sutra: A Tale of Love) को भी सेसंर बोर्ड ने बैन कर दिया था, लेकिन आप इस अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।