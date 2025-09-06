कौन सा है बॉलीवुड का सबसे अश्लील गीत? जिसे सिर्फ बीवी के साथ सुन सकते हैं

Bollywood Vulgar Song: 90 के दशक का बॉलीवुड सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपने गानों के लिए भी जाना जाता था। उस दौर के गानों की बात ही कुछ और थी। बॉलीवुड का हर गाना खूब सुर्खियां बंटोरता था। कुछ गानों के बोल इतने बोल्ड और डबल (Double Meaning Songs) मीनिंग वाले थे, कि कई बार तो विवाद हो जाता था। उस दौर में डबल मीनिंग गानों का एक ट्रेंड सा चलने लगा था। आज हम आपको ऐसे ही एक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसे सुन आप शर्म से लाला हो जाएंगे। इस गाने ने सभी को हिलाकर रख दिया था।

फिल्म विधाता के गाने ने मचाया बवाल

फिल्म विधाता (Vidhaata) का गाना सात सहेलियां खड़ी-खड़ी को लेकर काफी बवाल मचा था। यह गाना भारत का सबसे अश्लील गाना है। इसके बोल बोल्ड और डबल मीनिंग से भरे हुए हैं। इस गाने पर डांस संजय दत्त (Sanjay Dutt) और पद्मिनी कोल्हापुरी (Padmini Kolhapure) ने किया है। डांस तो गाने में ठीक ठाक तरीके से किया गया है। लेकिन इसके बोल काफी डबल मीनिंग है। इस गाने को शायद आप खुले में या फिर परिवार के साथ सुन भी ना पाएं। इस गाने को किशोर कुमार, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, साधना सरगम, हेमलता, कंचन, शिवांगी, पद्मिनी कोल्हापुरे ने गाया है। इस फिल्म के बोल काफी अश्लील हैं। यह भारत के सबसे अश्लील गानों में से एक है।

पल्लू गिराकर गुलाबी ब्लाउज में भाभी जी ने कैमरे के सामने लचकाई कमरिया, Video देखने से पहले छिपा लें फोन!

सुपरहिट साबित हुई थी फिल्म

फिल्म विधाता एक एक्शन-ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। दर्शकों की भारी भीड़ फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर उमड़ पड़ी थी। फिल्म ने उन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खास कलेक्शन किया था। इस फिल्म में संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, मदन पुरी और अमरीश पुरी जैसे कई स्टार्स अहम किरदार में नजर आए थे। इसी फिल्म के एक गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दिसंबर 1982 में रिलीज हुई फिल्म ‘विधाता’ संजय दत्त के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी।

भोजपुरी की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस, जो देती है नोरा फतेही को भी मात; अदाएं देख भूल जाएंगे सबकुछ