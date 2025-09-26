न आलिया न ही शाहरुख, 231 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ इस एक्ट्रेस के पति ने दी हर किसी को मात!

भारतीय सितारे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं. चाहे क्रिकेट हो, फिल्म इंडस्ट्री या सोशल मीडिया, भारतीय सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ रही है. हाल ही में एक ग्लोबल रिपोर्ट में भारतीय सितारों की ब्रांड वैल्यू की ताजा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह जैसे कई दिग्गज कलाकार शामिल हैं, लेकिन सबसे ऊपर एक ऐसे सितारे का नाम है जो न केवल अपने खेल में माहिर हैं बल्कि ब्रांडिंग के मामले में भी नंबर वन बने हुए हैं.

क्रोल नामक ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क और एडवाइजरी कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली इस साल सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू रखने वाले भारतीय सेलिब्रिटी हैं. कोहली की ब्रांड वैल्यू 231 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जो पिछले तीन सालों से लगातार सबसे ऊंचे स्थान पर बनी हुई है. न केवल वे ब्रांड वैल्यू के मामले में टॉप पर हैं, बल्कि इंस्टाग्राम पर भी उनके 273 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बनाता है.

रणवीर सिंह और शाहरुख खान की मजबूत पकड़

विराट कोहली के बाद इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू 170.7 मिलियन डॉलर है. रणवीर की ये बढ़ती लोकप्रियता उनके हालिया शानदार बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का नतीजा भी है. तीसरे नंबर पर शाहरुख खान का नाम है, जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू 145.7 मिलियन डॉलर तक पहुंचाई है. किंग खान ने हाल ही में अपने करियर में एक जबरदस्त वापसी की है, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू में भी इजाफा हुआ है.

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू इस साल खासा बढ़ी है. उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, जिससे उनकी पहचान और मूल्य दोनों बढ़े हैं. उनकी ब्रांड वैल्यू 116.4 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जो दिखाता है कि वे इंडस्ट्री की बड़ी संपत्तियों में से एक हैं.

खेल और फिल्म जगत के अन्य दिग्गज

लिस्ट में पांचवें नंबर पर भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिनकी ब्रांड वैल्यू 112.2 मिलियन डॉलर है. खेल और मनोरंजन जगत के इन दिग्गजों ने अपनी मेहनत और लोकप्रियता से ब्रांड वैल्यू को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.

भारतीय सेलिब्रिटी आज न सिर्फ अपनी कला या खेल के लिए बल्कि ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग के लिहाज से भी ग्लोबल लेवल पर पहचान बना रहे हैं. विराट कोहली की सफलता इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक खिलाड़ी अपनी छवि और ब्रांडिंग के जरिए करोड़ों का मूल्य बना सकता है.