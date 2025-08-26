Home > मनोरंजन > इन फिल्मों में डॉग्स ने दिखाया अपना जादू, कभी कॉमेडी से तो कभी इमोशंस से दिया रुला

इन फिल्मों में डॉग्स ने दिखाया अपना जादू, कभी कॉमेडी से तो कभी इमोशंस से दिया रुला

कई बार जानवर उसे फिल्म की जान बन जाते हैं खासकर कुत्ते यानी डॉग्स जो बड़े पर्दे पर आते ही धमाल मचा देते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे कुछ रोल निभाए है जिन्हें फैन्स आज भी नहीं भूल पाते हैं।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 26, 2025 22:50:28 IST

बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर हीरो हीरोइन अपने एक्टिंग और डायलॉग से सभी का दिल जीते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसे फिल्म के साइड एक्टर भी दिल जीत लेते हैं लेकिन कई बार जानवर उसे फिल्म की जान बन जाते हैं खासकर कुत्ते यानी डॉग्स जो बड़े पर्दे पर आते ही धमाल मचा देते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे कुछ रोल निभाए है जिन्हें फैन्स आज भी नहीं भूल पाते हैं। वह कभी दोस्ती और वफादारी का चेहरा बनते हैं तो कभी उसे फिल्म की कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं और फैन्स को एकदम हैरान कर देते हैं। 

काफी सारी फिल्मों में नजर आ चुके हैं डॉग्स

कई बार फिल्मों में डॉग्स एक अहम भूमिका निभाते हैं जिसके कारण वह फिल्म सुपरहिट भी साबित होती है और आज भी फैंस को काफी ज्यादा याद रहती है। 

  • 777 चार्ली 
    जब भी डॉग्स के रोल की बात होती है तो सबसे पहला नाम इस फिल्म का आता है यह फिल्म 2022 में आई थी जिसमें फिल्म की कहानी एक आदमी और चार्ली जो उस डॉग का नाम होता है उसके आसपास ही घूमती है। इस फिल्म में परिवार को खोने के बाद अपना जीवन बिताने वाले धर्मा की  जिंदगी में चार्ली आता है और पूरी तरीके से उसकी लाइफ बदल देता है। 
  • हम आपके हैं कौन
    90s के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्म हम आपके हैं कौन में टफी नाम का एक डॉग सभी फैंस को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इस फिल्म में टफी को एक फैमिली मेंबर की तरह ही दिखाया गया है वह शादी में कभी जूता चुराई की रस्म में रोल निभाता है तो कभी क्रिकेट में अंपायर बनता है। 
  • मर्द
    बिग बी की करियर की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक मर्द में उनके साथ एक डॉग भी नजर आता है जिसका नाम मोती होता है वह इस फिल्म में एकअहम भूमिका निभाता है और अमिताभ बच्चन की समय-समय पर मदद भी करता है। 
  • मां
    फिल्म मां में जयाप्रदा और जितेंद्र की जोड़ी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया, इस फिल्म में एक उनका पेट डॉग होता है जब जयाप्रदा को मार दिया जाता है तो उसकी आत्मा को सिर्फ वही डॉग देख सकता है और फिर जयाप्रदा जैसे-जैसे कहती है वह वैसे-वैसे उसके बच्चे की देखभाल करता है। 

फिल्मों में कॉमेडी और मस्ती का तड़का डॉग्स ने लगाया 

बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में डॉग्स ने काफी ज्यादा कॉमेडी का तड़का लगाया है जैसे एंटरटेनमेंट  फिल्म में अक्षय कुमार के साथ डॉग ने ही एक लीड रोल निभाया था और इन दोनों इन दोनों के बॉन्ड ने सभी को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था दर्शकों ने हर एक सीन पर ताली बजाई है। 

