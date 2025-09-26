बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन, जब 4 मिनट तक इस हीरो को चूमती रहीं Devika Rani

Devika Rani Kissing Scene: आज के समय में फिल्मों में किसिंग सीन (Kissing Scene) आम बात हो गई है. लेकिन, एक समय था जब बॉलीवुड में इस तरह के सीन देखना भी असंभव सा लगता था. 1933 में आई फिल्म ‘कर्मा’ (Karma) ने उस समय के दर्शकों को हैरान कर दिया था. इस फिल्म में देविका रानी (Devika Rani) और हिमांशु राय (Himanshu Rai) के बीच एक ऐसा सीन फिल्माया गया, जिसे देखकर लोग चौंक गए थे. वो उस दौर का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस था.

फिल्म ‘कर्मा’ का वो इंटीमेट सीन

‘कर्मा’ फिल्म में देविका रानी और हिमांशु राय के बीच एक किसिंग सीन था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था. कहा जाता है कि यह सीन लगभग 4 मिनट लंबा था, जो उस समय के हिसाब से बेहद लंबा और अनोखा था. इस सीन ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस को जन्म दिया था.

विवाद और बैन की कहानी

इस सीन के कारण फिल्म ‘कर्मा’ पर बैन भी लगा था. उस समय के समाज में इस तरह के दृश्यों को स्वीकार करना मुश्किल था. फिल्म की रिलीज के बाद इसे लेकर कई चर्चाएं हुईं और कई जगहों पर इसे दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. हालांकि, बाद में यह सीन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया.

देविका और हिमांशु की जोड़ी

देविका और हिमांशु की जोड़ी उस समय की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी कैमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा. ‘कर्मा’ फिल्म में उनका यह सीन उनकी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री को भी दर्शाता है.

सीन की वास्तविकता

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीन की लंबाई को लेकर कुछ भ्रम था. कहा जाता है कि यह सीन लगभग 2 मिनट लंबा था, न कि 4 मिनट जैसा कि पहले कहा गया था. बावजूद इसके, यह सीन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है.