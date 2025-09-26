‘थोड़ा डरावना, थोड़ा ग्लैमरस’, वो विलेन जिसने ‘किन्नर’ का रोल निभाकर हिला दी थी इंडस्ट्री

Sadashiv Amrapurkar Maharani Role: बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बस देखते ही दिल में उतर जाते हैं. ऐसे ही किरदार थे सदाशिव अमरापुरकर (Sadashiv Amrapurkar) की ‘महारानी'(Maharani). 1991 में आई महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) की फिल्म ‘सड़क’ (Sadak) में उनका यह किरदार आज भी लोगों की यादों में ताजा है. किन्नर का किरदार, थोड़ा डरावना, थोड़ा ग्लैमरस और बिल्कुल अनोखा, यही वजह थी कि अमरापुरकर ने इस रोल से सबका दिल जीत लिया.

शुरुआती दौर और थिएटर से बॉलीवुड तक

सदाशिव का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ. पढ़ाई में वो टॉप क्लास थे और पुणे यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर डिग्री ली. लेकिन, असली जुनून था अभिनय. थिएटर की दुनिया में कदम रखते ही उन्होंने सबका ध्यान खींचा. धीरे-धीरे मराठी और हिंदी फिल्मों में उनकी पहचान बनने लगी.

‘महारानी’- वो किरदार जिसने सबको हिला दिया

‘सड़क’ में अमरापुरकर ने जो रोल निभाया, वो किसी के लिए भी नया और चौंकाने वाला था. फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट ने इसे शुरू में थोड़ा ‘गंदा’ और ‘डाउनमार्केट’ कहा था, लेकिन अमरापुरकर की एक्टिंग ने इसे जीवंत बना दिया. फिल्म रिलीज होते ही चर्चाएं शुरू हो गईं. 4 मिनट का ये सीन उस समय के लिए बहुत बड़ा था और आज भी याद किया जाता है.

अवार्ड्स और पहचान

सदाशिव अमरापुरकर सिर्फ महारानी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने कई किरदारों के लिए भी याद किए जाते हैं. 1984 में फिल्म ‘अर्ध सत्य’ में उनके रोल के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड मिला. इसके अलावा, ‘सड़क’ में महारानी रोल के लिए भी उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड मिल चुका है.

निधन और विरासत

3 नवंबर 2014 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी लोगों की यादों में जिंदा हैं. उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया. हालांकि, उन्होंने कैमरे के सामने नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया और बैक-ऑफ-द-कैमरा वर्क में कदम रखा.

सदाशिव अमरापुरकर के अमर किरदार

सदाशिव अमरापुरकर ने बॉलीवुड को एक ऐसा किरदार दिया जो डर, ग्लैमर और धमाकेदार अभिनय से भरा था. महारानी हो या कोई और रोल, उनकी एक्टिंग का जादू आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. सच में, बॉलीवुड का वो ‘villain’ हमेशा याद रहेगा.