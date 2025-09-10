इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री

बॉलीवुड में रोमांस के कई यादगार पल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पर्दे पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे भी हॉट टॉपिक्स में शामिल हो गए। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे लंबी और चर्चित किसिंग सीन की, जिसने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड भी सेट किया।

1. धूम 2 (Dhoom 2)- ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन

2006 में आई फिल्म धूम 2 का एक बोल्ड सीन ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया था उसे आज भी लोग याद करते हैं। दोनों के बीच एक मिनट का लंबा किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसमें उनकी कैमिस्ट्री दर्शकों को भा गई थी।

2. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा (Zindagi Na Milegi Dobara)- ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ

2011 में आई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक सीन जो ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ पर फिल्माया गया था। दोनों की रोमांटिक कैमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

3. राजा हिंदुस्तानी (Raja Hindustani)- आमिर और करिश्मा

1996 की हिट फिल्मों में से एक आमिर खान (Aamir Khan) और करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) की ‘राजा हिंदुस्तानी’ (Raja Hindustani) में 40 सेकंड का किसिंग सीन बहुत फेमस हुआ था।

4. मर्डर (Murder)- इमरान और मल्लिका

2004 में आई फिल्म ‘मर्डर’ (Murder) को कोई कैसे भूल सकता है। फिल्म की बोल्डनेस और हॉट सीन्स ने इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) को एक अलग पहचान दिलाई। फिल्म में उनके बीच एक मिनट का लंबा किसिंग सीन फिल्माया गया था।

5. फितूर (Fitoor)- कटरीना और आदित्य

साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘फितूर’ (Fitoor) में सबसे लंबे और यादगार किसिंग सीन ने लोगों को हिला दिया था। आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने 3 मिनट लंबा किसिंग सीन दिया था, जो आज भी खूब चर्चा में है।