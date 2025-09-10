Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री

इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री

Bollywood Kissing Scenes: बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी रहीं जिसमें तमाम बोल्ड सीन दिखाए गए। कई फिल्मों में तो ऐसे-ऐसे किसिंग सीन फिल्माए गए जिसने दर्शकों को भी बेकाबू कर दिया। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं जिन्हें देखने के लिए आपको अपने कानों में हेडफोन पहनना होगा।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 00:05:00 IST

Kissing Scene in Bollywood
Kissing Scene in Bollywood

बॉलीवुड में रोमांस के कई यादगार पल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पर्दे पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे भी हॉट टॉपिक्स में शामिल हो गए। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे लंबी और चर्चित किसिंग सीन की, जिसने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड भी सेट किया। 

1. धूम 2 (Dhoom 2)- ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन

2006 में आई फिल्म धूम 2 का एक बोल्ड सीन ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया था उसे आज भी लोग याद करते हैं। दोनों के बीच एक मिनट का लंबा किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसमें उनकी कैमिस्ट्री दर्शकों को भा गई थी।

2. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा (Zindagi Na Milegi Dobara)- ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ

2011 में आई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक सीन जो ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ पर फिल्माया गया था। दोनों की रोमांटिक कैमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

3. राजा हिंदुस्तानी (Raja Hindustani)- आमिर और करिश्मा

1996 की हिट फिल्मों में से एक आमिर खान (Aamir Khan) और करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) की ‘राजा हिंदुस्तानी’ (Raja Hindustani) में 40 सेकंड का किसिंग सीन बहुत फेमस हुआ था। 

4. मर्डर (Murder)- इमरान और मल्लिका 

2004 में आई फिल्म ‘मर्डर’ (Murder) को कोई कैसे भूल सकता है। फिल्म की बोल्डनेस और हॉट सीन्स ने इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) को एक अलग पहचान दिलाई। फिल्म में उनके बीच एक मिनट का लंबा किसिंग सीन फिल्माया गया था। 

5. फितूर (Fitoor)- कटरीना  और आदित्य 

साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘फितूर’ (Fitoor) में सबसे लंबे और यादगार किसिंग सीन ने लोगों को हिला दिया था। आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने 3 मिनट लंबा किसिंग सीन दिया था, जो आज भी खूब चर्चा में है।

Tags: Aishwarya RaiEmraan Hashmi kissing sceneKarisma Kapoor Kissing Scenekatrina kaif moviekissing scenes
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री
इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री
इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री
इन फिल्मों में परोसा गया सबसे बोल्ड लिपलॉक, एक में तो 3 मिनट के किसिंग सीन ने हिला दी थी इंडस्ट्री