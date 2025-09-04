Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > भूतों के साथ परोसा गया रोमांस, बॉलीवुड की इन फिल्मों ने पार की सारी हदें

भूतों के साथ परोसा गया रोमांस, बॉलीवुड की इन फिल्मों ने पार की सारी हदें

Horror Romantic Films: बॉलीवुड में कई फिल्में बनीं जिनमें डर और रोमांस का तड़का एक साथ परोसा गया। रागिनी एमएमएस से लेकर राज़ तक, इन फिल्मों के बोल्ड दृश्यों ने हॉरर जॉनर को और भी रोमांचक बना दिया। जानिए पूरी लिस्ट।

bollywood Most Horror Film: हॉरर फिल्मों (Horror Movies) का नाम आते ही मन में कंपकपी दौड़ जाती है। लेकिन, जब इन डरावनी कहानियों के बीच बोल्ड रोमांस की तड़प भी जुड़ जाए, तो फिल्म का अनुभव और भी तीखा हो जाता है। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनीं, जिनमें दर्शकों को डर के साथ-साथ इंटीमेट दृश्यों ने भी चौंकाया।

इन फिल्मों को परिवार के साथ देखना आसान नहीं था। डर और रोमांस के इस मेल ने इन्हें दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए जगह दी। आइए जानते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में, जिन्होंने हॉरर और बोल्डनेस दोनों का मिला जुला स्वाद दिया।

हॉरर + रोमांस वाली फिल्में

• रागिनी एमएमएस (2011)

रियल लाइफ एमएमएस कांड से प्रेरित इस फिल्म ने दर्शकों के होश उड़ा दिए। हॉरर सस्पेंस और बोल्ड दृश्यों का मेल इसे चर्चा में ले आया।

• अलोन (2015)

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फिल्म को बोल्ड ट्विस्ट दिया। भूतिया हवेली और रोमांस का यह संगम बेहद लोकप्रिय रहा।

• 1920 (2008)

विक्रम भट्ट की इस फिल्म में रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा ने डर और मोहब्बत को एक साथ परदे पर उतारा।

• वीराना (1988)

रामसे ब्रदर्स की यह कल्ट हॉरर फिल्म आज भी याद की जाती है। इसमें चुड़ैल का रोल और बोल्ड दृश्यों ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं।

• राज़ (2002)

बिपाशा बसु और डिनो मोरिया की इस फिल्म ने हॉरर को नई दिशा दी। फिल्म में डर के साथ इमोशनल और रोमांटिक सीन्स ने दर्शकों का ध्यान खींचा।

