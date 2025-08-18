Home > मनोरंजन > ऐसी डरावनी और खौफनाक Horror Films, जिनमें भरे हैं सेक्स और इंटीमेट सीन्स, एक में तो एक्ट्रेस ने लांघ दी बेशर्मी की सारी सीमाएं, दिए न्यूड सीन

ऐसी डरावनी और खौफनाक Horror Films, जिनमें भरे हैं सेक्स और इंटीमेट सीन्स, एक में तो एक्ट्रेस ने लांघ दी बेशर्मी की सारी सीमाएं, दिए न्यूड सीन

Bollywood Horror Films Who Full Of Intimate Scenes: बॉलीवुड की हॉरर फिल्में डरावनी हो या ना हो, लेकिन उनमें बोल्ड Sex और इंटीमेट सीन्स भर-भर के डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी 5 बॉलिवुड हॉरर फिल्में, जिनमें डरावने और खौफनाक सीन के साथ-साथ सेक्स और इंटीमेट सीन्स भी खचाखच भरे हुए हैं और अपने  एडल्ट कंटेट  की वजह से यह काफी ज्यादा चर्चा में भी रही हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 18, 2025 18:08:00 IST

Bollywood horror films full of sex and intimate scenes
Bollywood horror films full of sex and intimate scenes

Bollywood Horror Films Who Full Of Intimate Scenes: बॉलीवुड की हॉरर फिल्में डरावनी हो या ना हो, लेकिन उनमें बोल्ड Sex और इंटीमेट सीन्स भर-भर के डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी 5 बॉलिवुड हॉरर फिल्में, जिनमें डरावने और खौफनाक सीन के साथ-साथ सेक्स और इंटीमेट सीन्स भी खचाखच भरे हुए हैं और अपने  एडल्ट कंटेट  की वजह से यह काफी ज्यादा चर्चा में भी रही हैं। 

rajkumar rao Film Ragini MMS

रागिनी एमएमएस (Ragini MMS)

सेक्स और इंटीमेट सीन्स से भरी हॉरर फिल्म की लिस्ट में सबसे पहला नाम 2011 में रिलीज हुई फिल्म रागिनी एमएमएस (Ragini MMS) का आता है, इस फिल्म की कहानी बेहद डरावनी और खौफनाक है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म रागिनी एमएमएस में राजकुमार राव और कायनात ने भर-भर के बोल्ड सीन और किस सीन्स दिए हैं, जिसकी वजह से यह फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में आ गई थी। फिल्म रागिनी एमएमएस को आप ओटीटी प्लेटफार्म प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हैं।

bipasha basu film Alone scene

अलोन (Alone)

2015 में रिलीज हुई फिल्म “अलोन” हॉरर और बोल्डनेस का शानदार कॉम्बिनेशन है।  बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने इस फिल्म में अपनी सारी हदें पार की है और अपना काबू खो बैठे हैं। फिल्म “अलोन” (Alone) में दोनों के बोल्ड औरइंटिमेट सीन्स इंटरनेट पर छाए हुए है। फिल्म की कहानी एक भूतिया बंगले के उपर है,  जहां एक भूत बिपाशा को परेशान करता है। फिल्म “अलोन” को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 

Sunny Leone Ragini MMS 2

रागिनी एमएमएस 2 (Ragini MMS 2)

2014 में रिलीज हुई रागिनी एमएमएस का सीक्वल फिल्म “रागिनी एमएमएस 2” काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। इस फिल्म में सनी लियोन ने बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी थी और कई सेक्स और इंटीमेंट सीन्स दिए थे। इसके अलावा  फिल्म “रागिनी एमएमएस 2”  में सनी लियोन का एक बाथरूम सीन था, जिसमें वह बिना कपड़ो के न्यूड सीन देती नजर आई थी, फिल्म रागिनी एमएमएस 2 (Ragini MMS 2) में सनी लियोन का ये हद से ज्यादा बोल्ड सीन काफी ज्यादा वायरल हुआ था और काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। फिल्म “रागिनी एमएमएस 2” को आप ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

Horror Film 1920

1920

2008 में रिलीज हुई फिल्म “1920” एक बेहतरीन हॉरर फिल्म में से एक हैं। फिल्म की कहानी एक लीजा नाम की एक लड़की पर है, जिसके अंदर एक बुरी आत्मा आ जाती है, जिसका नाता पुराने जन्म से होता हैं। फिल्म “1920” में भी कई ऐसे बोल्ड और इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं, जिन्हें आप किसी के साथ नहीं देख सकते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर आप  इस फिल्म  “1920” को आसानी से देख सकते हैं। 

Horror Film Veerana

वीराना (Veerana)

1988 में रिलीज हुई  अपने दौर की सबसे खौफनाक और डरावनी फिल्म “वीराना” आज भी लोगों के दिमांग से नहीं उतर पाई हैं। इस फिल्म में एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस जैस्मीन ने  चुडैल का किरदार निभाया था। उस दौर में जैस्मीन ने इस फिल्म वीराना ((Veerana) में ऐसे बोल्ड और सेक्सी सीन्स दिए थे, जिसे देखना उस समय में बेहद शर्मनाक माना जाता था। फिल्म में जैस्मीन  की खूबसूरती देख हर कोई दीवाना हो गया था। यह फिल्म यूट्यूब पर फ्री में मौजुद है। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
ऐसी डरावनी और खौफनाक Horror Films, जिनमें भरे हैं सेक्स और इंटीमेट सीन्स, एक में तो एक्ट्रेस ने लांघ दी बेशर्मी की सारी सीमाएं, दिए न्यूड सीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऐसी डरावनी और खौफनाक Horror Films, जिनमें भरे हैं सेक्स और इंटीमेट सीन्स, एक में तो एक्ट्रेस ने लांघ दी बेशर्मी की सारी सीमाएं, दिए न्यूड सीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऐसी डरावनी और खौफनाक Horror Films, जिनमें भरे हैं सेक्स और इंटीमेट सीन्स, एक में तो एक्ट्रेस ने लांघ दी बेशर्मी की सारी सीमाएं, दिए न्यूड सीन
ऐसी डरावनी और खौफनाक Horror Films, जिनमें भरे हैं सेक्स और इंटीमेट सीन्स, एक में तो एक्ट्रेस ने लांघ दी बेशर्मी की सारी सीमाएं, दिए न्यूड सीन
ऐसी डरावनी और खौफनाक Horror Films, जिनमें भरे हैं सेक्स और इंटीमेट सीन्स, एक में तो एक्ट्रेस ने लांघ दी बेशर्मी की सारी सीमाएं, दिए न्यूड सीन
ऐसी डरावनी और खौफनाक Horror Films, जिनमें भरे हैं सेक्स और इंटीमेट सीन्स, एक में तो एक्ट्रेस ने लांघ दी बेशर्मी की सारी सीमाएं, दिए न्यूड सीन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?