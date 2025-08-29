Home > मनोरंजन > 9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन

9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन

Highest Grossing Bollywood Movie: बॉलीवुड की ऐसी फिल्म, जिसने रिलीज होते ही हिलाकर रख दिया था पूरा बॉक्स ऑफिस। आज तक भी कोई दूसरी बॉलीवुड मूवी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड। 20 करोड़ के बजट में बनी इस सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म ने कमाए थे वाइड 2000 करोड़।

Published By: chhaya sharma
Published: August 29, 2025 00:00:45 IST

Bollywood highest grossing movie dangal aamir khan
Bollywood highest grossing movie dangal aamir khan

Bollywood Highest Grossing Movie: बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में है, जो देश के सामाजिक मुद्दों पर बनी है, ऐसी एक फिल्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने रिलीज होते ही हर जगह तहलका मचा दिया था और बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड हिलाकर रख दिया था और आज तक भी कोई दूसरी बॉलीवुड मूवी इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। फिल्म की कहानी बेहद जबरदस्त और कलाइमेक्स उससे भी ज्यादा शानदार है, जिसकी वजह से आप शुरू से आखिर तक फिल्म से जुड़े रखती है। 

टीवी सीरीज के आधार पर बनी थी सुपरहिट फिल्म “दंगल”

यहां हम बात कर रहे है आमिर खान की सुपरहिट फिल्म “दंगल”, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी एक टीवी सीरीज के एक एपिसोड को आधार  बनाकर बनाई गई। इस टीवी सीरीज का नाम था : सत्यमेव जयते, जो स्टार प्लस पर आई थी और इसे आमिर खान ने होस्ट किया था। इस सीरीज के हर सीजन में कई मुद्दों पर बात की गई और सत्यमेव जयते के सीजन 3 के पहले एपिसोड पर बनी फिल्म दंगल” ने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया था। 

आमिर खान की फिल्म दंगल ने की थी वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ की कमाई 

आमिर खान को फिल्म दंगल बनाने का आइडिया सत्यमेव जयते के एपिसोड से ही आया था। स्टार प्लस की इस सीरीज सत्यमेव जयते में आमिर खान ने फोगाट बहनों यानी गीता फोगाट और बबिता फोगाट को दुनिया से रुबरु करवाया था, जिसके बाद पूरी दुनिया को   महावीर फोगाट के बारे में और उनके संघर्ष  के बारे में पता चला था। इस संघर्ष फोगाट बहनों ने अपने स्ट्रगल की कहानी भी सबके सामने बताई थी। फोगाट बहनों ने बताया था कि कैसे हरियाणा के छोटे से गांव बलाली से आने वाले उनके पिता महावीर फोगाट ने परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर भी उन्होंने कैसे अपने जुनून को जिंदा रखा। बता दें कि फिल्म दंगल में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान ने पहलवान महावीर सिंह फोगाट का रोल निभाया था। फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ की कमाई की थी।

Tags: amir khanbollywood moviedangalHighest Grossing Movie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन
9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन
9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन
9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?