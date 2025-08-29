9 साल पहले रिलीज हुई इस Bollywood Movie ने तहस-नहस कर दिए थे पूराने सारे रिकॉर्ड! किया था बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का कलेक्शन

Bollywood Highest Grossing Movie: बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में है, जो देश के सामाजिक मुद्दों पर बनी है, ऐसी एक फिल्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने रिलीज होते ही हर जगह तहलका मचा दिया था और बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड हिलाकर रख दिया था और आज तक भी कोई दूसरी बॉलीवुड मूवी इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। फिल्म की कहानी बेहद जबरदस्त और कलाइमेक्स उससे भी ज्यादा शानदार है, जिसकी वजह से आप शुरू से आखिर तक फिल्म से जुड़े रखती है।

टीवी सीरीज के आधार पर बनी थी सुपरहिट फिल्म “दंगल”

यहां हम बात कर रहे है आमिर खान की सुपरहिट फिल्म “दंगल”, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी एक टीवी सीरीज के एक एपिसोड को आधार बनाकर बनाई गई। इस टीवी सीरीज का नाम था : सत्यमेव जयते, जो स्टार प्लस पर आई थी और इसे आमिर खान ने होस्ट किया था। इस सीरीज के हर सीजन में कई मुद्दों पर बात की गई और सत्यमेव जयते के सीजन 3 के पहले एपिसोड पर बनी फिल्म दंगल” ने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया था।

आमिर खान की फिल्म दंगल ने की थी वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ की कमाई

आमिर खान को फिल्म दंगल बनाने का आइडिया सत्यमेव जयते के एपिसोड से ही आया था। स्टार प्लस की इस सीरीज सत्यमेव जयते में आमिर खान ने फोगाट बहनों यानी गीता फोगाट और बबिता फोगाट को दुनिया से रुबरु करवाया था, जिसके बाद पूरी दुनिया को महावीर फोगाट के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में पता चला था। इस संघर्ष फोगाट बहनों ने अपने स्ट्रगल की कहानी भी सबके सामने बताई थी। फोगाट बहनों ने बताया था कि कैसे हरियाणा के छोटे से गांव बलाली से आने वाले उनके पिता महावीर फोगाट ने परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर भी उन्होंने कैसे अपने जुनून को जिंदा रखा। बता दें कि फिल्म दंगल में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान ने पहलवान महावीर सिंह फोगाट का रोल निभाया था। फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ की कमाई की थी।