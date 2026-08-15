Home > मनोरंजन > बॉलीवुड का पहला विलेन, जिसे देखकर कांपते थे लोग; वो असल में था आजादी का नायक; भगत सिंह संग अंग्रेजों को चटाई धूल!

बॉलीवुड का पहला विलेन, जिसे देखकर कांपते थे लोग; वो असल में था आजादी का नायक; भगत सिंह संग अंग्रेजों को चटाई धूल!

Hiralal Thakur: भारत की आजादी के लिए कई वीर सपूतों ने अपना तन-मन-धन सब लगा दिया था. इसमें एक ऐसा शख्स था, जिसने सिनेमाई दुनिया में विलेन के रूप में पहचान बनाई. हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उसने भगत सिंह और लाला लाजपत राय संग आजादी की लड़ाई लड़ी थी. आखिर कौन है वो?

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 15, 2026 11:15:48 AM IST

आजाद भारत का पहला विलेन, जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में निभाई अहम भूमिका
आजाद भारत का पहला विलेन, जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में निभाई अहम भूमिका


हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि हीरालाल ठाकुर हैं. ये ऐसे कलाकार थे, जिन्होंने सिनेमाई दुनिया में विलेन के रोल में अमिट छाप छोड़ी, जिसका आज भी बात होती है. फिल्मों में विलेन का रोल करने वाले हीरालाल ठाकुर असल जिंदगी में आजादी के नायक थे, जिन्होंने शहीद भगत सिंह संग अंग्रेजों को भारत से भगाने का काम किया था. चलिए जानते हैं उस सितारे के बारे में, जिसने स्वतंत्रता की आहूति में बढ़-चढ़कर भाग लिया था. 

कौन थे हीरालाल ठाकुर?

हीरालाल ठाकुर का जन्म 14 मार्च 1909 को लाहौर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत (वर्तमान पाकिस्तान में) का एक शहर था. शुरुआती दिनों से ही उनका अभिनय के प्रति रुझान था. वह जहां भी मौका मिलता था वहां, अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे. उन्होंने अपना फिल्मी सफर साल 1928 में शुरू किया. हीरालाल ठाकुर ने शंकरदेव आर्या की फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे से अपने फिल्मी करिय का डेब्यू किया था. इस फिल्म से पाकिस्तानी सिनेमा की भी शुरुआत हुई थी. इसके बाद, हीरालाल 1930 में आई सफदर जंग फिल्म में नजर आए, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार साबित हुई और वो एक बड़े स्टार बन गए. 

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आजादी की लड़ाई में निभाई अहम भूमिका

जिस वक्त हीरालाल ठाकुर बड़े हो रहे थे, आजादी की लड़ाई चरम पर थी. यह देख उनके अंदर भी भारत के लिए कुछ करने की अलख जगी. इसलिए मात्र 14 साल की उम्र में ही उन्होंने कांग्रेस जॉइंन किया, जिसके बाद वो भगत सिंह और लाला लाजपत राय से जुड़े.

बंटवारे में भारत आए

भारत के विभाजन के बाद 1947 में उन्हें भी अपना शहर छोड़कर भारत आना पड़ा. बताया जाता है कि वह कोलकाता के रास्ते बॉम्बे (अब मुंबई) पहुंचे और बाद में अपनी पत्नी दर्पण रानी के साथ यहीं बस गए. 

फिल्म के प्रति जुनून उन्हें अभिनय से नहीं रोक पाई. आजादी के पहले वो 19-20 फिल्मों में काम कर चुके थे. लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म ‘बादल’ में विलेन का किरदार निभाया. आजाद भारत में यह उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म ने उन्हें खूब पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट हिंदी फिल्में दीं. 

अंतिम समय में गरीबी भी झेलनी पड़ी 

हीरालाल ठाकुर ने अपने करीब पांच दशक लंबे फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. हीरालाल ने अपनी पत्नी दर्पण रानी के साथ छह बच्चों का पालन-पोषण किया, जिनमें पांच बेटे और एक बेटी थी. आपको बता दें कि उनकी आखिरी फिल्म 1981 में आई अमिताभ बच्चन की ‘कालिया’ थी. जीवन के अंतिम समय में उन्हें गरीबी झेलनी पड़ी. और 27 जून 1981 को उनका निधन हो गया. 

यह खबर भी पढ़ें: Awarapan 2 vs Batwara 1947 Advance Booking: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ या सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, ओपनिंग डे पर किसने मारी बाजी?

Tags: Hiralal Thakurindependence day
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