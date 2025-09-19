सब अफवाह..! फिल्म ‘Shakti Shalini’ में नहीं दिखेंगी अनीत पड्डा, मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी
'Shakti Shalini' Heroine Cast : सोशल मीडिया पर ऐसी खबरे हैं कि एक्ट्रेस अनीत पड्डा नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ में मेन रोल निभाने वाली हैं. इसी पर अब मेकर्स ने चुप्पी तोड़ी है.

September 19, 2025

‘Shakti Shalini’ Heroine Cast : हाल ही में खबरें आई थीं कि एक्ट्रेस अनीत पड्डा नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ में मेन रोल निभाने वाली हैं. इसके चलते कियारा आडवाणी के फिल्म से बाहर होने की अटकलें तेज हो गईं. हालांकि, मडॉक फिल्म्स ने इन अफवाहों को साफ करते हुए कहा है कि अभी तक किसी भी कास्टिंग को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

मडॉक फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि ‘शक्ति शालिनी’ और ‘महा मुंज्या’ जैसी आगामी फिल्मों की कास्टिंग को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं, वे केवल अफवाहें हैं. नोट में उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि वे बिना पुष्टि के ऐसी खबरें न फैलाएं और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें. साथ ही, उन्होंने लोगों और फैंस का धन्यवाद भी किया, जिन्होंने उनके काम में रुचि और सपोर्ट दिखाया है.

 ‘शक्ति शालिनी’ की कास्टिंग की अटकलें

‘शक्ति शालिनी’ मडॉक फिल्म्स की एक बेहद प्रत्याशित हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. फिल्म की घोषणा के बाद खबर आई कि कियारा आडवाणी इस फिल्म में मेन लीड होंगी. लेकिन कुछ समय बाद पिंकविला की रिपोर्ट में कहा गया कि अनीत पड्डा पिछले दो महीने से इस फिल्म के लिए बातचीत कर रही हैं. स्रोतों के अनुसार, निर्माता दिनेश विजन को अनीत की ‘सैयारा’ फिल्म में की गई एक्टिंग काफी पसंद आई है, इसलिए उन्होंने अगली हॉरर-कॉमेडी फिल्म में उन्हें मौका देने का मन बनाया है.

फिल्म की रिलीज डेट को लेकर क्या है स्थिति?

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘शक्ति शालिनी’ की शूटिंग 2025 के अंत में शुरू हो सकती है. हालांकि अभी तक फिल्म के निर्देशक का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, पर दिनेश विजन चाहते हैं कि आदित्य सरपोतदार, जो ‘मुंज्या’ के लिए जाने जाते हैं, इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करें. अंतिम निर्णय अगले पखवाड़े में लिया जाएगा.

 अनीत पड्डा का अब तक का सफर

अनीत पड्डा को निर्देशक मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से काफी प्रसिद्धि मिली. वे अब नित्या मेहरा के निर्देशन में बनने वाली कोर्टरूम ड्रामा ‘न्याय’ में भी नजर आएंगी, जो बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट की है.

 मडॉक फिल्म्स की अगली हॉरर-कॉमेडी ‘थामा’

मडॉक फिल्म्स की आगामी हॉरर-कॉमेडी ‘थामा’ में आयुष्मान खुराना और Rashmika Mandanna मेन रोल में हैं. ये फिल्म मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के वैम्पायर्स और उनके वर्तमान समय से जुड़े रहस्यों पर बेस्ड है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. ‘थामा’ की रिलीज दिवाली 2025 के समय निर्धारित है.

 

