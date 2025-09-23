शाहरुख और सनी देओल फ्लॉप, ये यंग एक्ट्रेस बनी नंबर 1- 2006 की वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी तबाही

Guess The Film : हर साल बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफलता केवल बड़े बजट या बड़े नामों से नहीं आती. कई बार दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग ही किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ साल 2006 में, जब 24 साल की प्रियंका चोपड़ा ने एक सुपरहिट फिल्म से शाहरुख खान और सनी देओल जैसे बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया.

2006 बॉलीवुड के लिए कई मायनों में खास रहा. इस साल शाहरुख खान की ‘डॉन – द चेज बिगेन्स अगेन’ जैसी बड़ी फिल्म रिलीज हुई, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल और बोमन ईरानी जैसे कलाकार थे. लगभग 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 104.64 करोड़ रुपये की कमाई की और उस साल की पांचवीं सबसे बड़ी हिट बनी. वहीं दूसरी ओर, सनी देओल की एक्शन-एडवेंचर फिल्म ‘नक्शा’ आई, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई.

‘कृष’ की सुपरहीरो उड़ान

लेकिन इन सबके बीच, प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की फिल्म ‘कृष’ ने तहलका मचा दिया. 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 121 करोड़ रुपये की कमाई की. सिर्फ भारत में ही इसका ग्रॉस कलेक्शन 100.77 करोड़ रहा, जबकि ओवरसीज में फिल्म ने 20 करोड़ की कमाई की.

इस फिल्म में प्रियंका के साथ ऋतिक रोशन, रेखा और नसीरुद्दीन शाह भी नजर आए थे. ‘कृष’ भारत की पहली सफल सुपरहीरो फिल्मों में से एक रही और इसे लोगों से खूब सराहना मिली.

जब प्रियंका बनीं बॉलीवुड की गेमचेंजर

2006 में ‘कृष’ साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी, जिससे प्रियंका चोपड़ा ने साबित कर दिया कि वो अकेले भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्में टक्कर दे सकती हैं. उस साल ‘धूम 2’ और ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ टॉप दो स्थान पर रहीं, लेकिन ‘कृष’ ने शाहरुख की ‘डॉन’ और अक्षय कुमार की ‘फिर हेरा फेरी’ जैसी हिट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया.