28 साल बाद भी दिलों को छूता है ये रोमांटिक गाना, शाहरुख-माधुरी की केमिस्ट्री ने बनाया सुपरहिट, आज भी करता है ट्रेंड!

Trending Song : 90 के दशक का जादू बिखेरता हुआ वो गाना जो आज भी ट्रेंड करत है. गाने में शाहरुख और माधुरी की जबरदस्त केमिस्ट्री को देख लोग और इस गाने के दीवाने हुए. ये गाना 28 साल बाद भी दिलों में पुरानी मोहब्बत और यादों को फिर से जगाता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 8, 2025 6:02:31 PM IST

आज के समय में हर किसी को गाने सुनने का शौक है. संगीत केवल एक आवाज नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का एक ऐसा जरिया है जो दिलों को जोड़ता है. जब कोई गाना दिल को छू जाता है, तो वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होता है. हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे गाने होते हैं, जो पुरानी यादों को जीवित कर देते हैं और भावनाओं की गहराई तक ले जाते हैं. 

कुछ गाने समय के साथ हमारे दिलों में और भी गहराई से बैठ जाते हैं. वे हमें हमारी पहली मोहब्बत, दोस्ती, या बीते हुए सुनहरे लम्हों की याद दिलाते हैं. एक खास गाना, जो आज से लगभग 28 साल पहले रिलीज हुआ था, आज भी लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाता है. ऐसे गानों में न केवल सुर और लय होती है, बल्कि हमारी जिंदगी के एक्सपीरिएंस और एहसास भी समाए होते हैं.

90 के दशक का जादू: ‘देखा तुझे तो’

90 के दशक के संगीत प्रेमियों के लिए ‘देखा तुझे तो’ एक ऐसा गाना है, जो मोहब्बत की मासूमियत को बखूबी पेश करता है. इस गाने की धुन और लिरिक्स सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. ये गाना फिल्म ‘कोयला’ का हिस्सा था, जो 18 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी. कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाज में गाया गया ये गाना आज भी संगीत प्रेमियों का पसंदीदा बना हुआ है.

 शाहरुख – माधुरी की केमिस्ट्री

‘देखा तुझे तो’ का जादू शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की रोमांटिक केमिस्ट्री से और भी निखर जाता है. फिल्म ‘कोयला’ में दोनों की जोड़ी ने लोगों के दिलों पर खास छाप छोड़ी थी. इस गाने के लिरिक्स इंद्रवर नीरव ने लिखे थे, जबकि म्यूजिक राजेश रोशन का था. फिल्म की खूबसूरत लोकेशंस, कैमरा वर्क और दोनों सितारों की अदाकारी ने इस गीत को आइकॉनिक बना दिया.

‘कोयला’ फिल्म को राकेश रोशन ने निर्देशित किया था, जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित के अलावा अमरीश पुरी, जॉनी लीवर और दीपक तिजोरी जैसे कलाकार भी थे. लगभग 9 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सुपरहिट साबित हुई. फिल्म के गाने जैसे ‘घुंघरू टूटा ही नहीं’, ‘चली चली’ और ‘देखा तुझे तो’ आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं.

