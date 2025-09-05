Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बिना कपड़ों के बाथरूम में नहाते हुए इस एक्ट्रेस ने शेयर किया फोटो, देखा सोशल मीडिया पर मचा खूब ‘बवाल’ पार कर दीं बेशर्मी की हदें

Actress Shared Photos Without Clothes: बॉलीवुड फिल्म 'कहटल' में काम करने वाली सुपर सेक्सी एक्ट्रेस ने शेयर किया बाथरूम में नहाते हुए और बिन कपड़े पहने अपना न्यूड फोटो, देख सोशल मीडिया पर मचा तहलका। लोगों ने कहा बेशर्म, तो कई फैंस ने बताया एक्ट्रेस को हद से ज्यादा बोल्ड बता रहे हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: September 5, 2025 00:00:00 IST

Megha Shukla Shared Her Nude Photo From Bathroom
Megha Shukla Shared Her Nude Photo From Bathroom

Actress Who Shared Nude Photos From Bathroom: बॉलीवुड में कई सारी एक्ट्रेसेस है, जो अपना बोल्ड और सेक्सी फोटोशूट करवाती है और अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं, लेकिन यहा हम आपको ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिसने बाथरूम में नहाते हुए और बिन कपड़े पहने अपना न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 

मेघा शुक्ला ने शेयर की अपनी न्यूड फोटो (Megha Shukla Shared Her Nude Photo From Bathroom)

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्म ‘कहटल’ में काम करने वाली सुपर सेक्सी एक्ट्रेस मेघा शुक्ला (Megha Shukla), जो अपनी बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। वहीं अब कुछ घंटो पहले एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें ओर वीडियो शेयर की हैं, उनमे से एक् तस्वीर में एक्ट्रेस बिन कपड़े पहने बाथरूम में नहाते हुए नजर आ रही हैं और इस न्यूड फोटो को शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई हैं और अब मेघा शुक्ला की तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। लोग एक्ट्रेस की फोटो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें बेशर्म कह रहे है, तो कई फैंस उन्हें काफी बोल्ड बता रहे हैं। 

View this post on Instagram

A post shared by Megha Shukla (@megha8shukla)

मेघा शुक्ला की है जबरदस्त फैन फॉलोइंग (Megha Shukla Has A Huge Fan Following)

बता दें कि मेघा शुक्ला की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, उन्हें इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, ऐसी पहली बार नहीं है कि एक्ट्रेस ने अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, वो हमेशा ही अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस को रिझाती हैं। इससे पहले भी मेघा शुक्ला (Megha Shukla) का बाथरूम वीडियो सामने आया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वर्कफ्रंट की बात करें तो मेघा शुक्ला ने वेब सीरीज में भी काम किया है और उनकी फिल्म ‘कटहल’ को नेशनल अवॉर्ड मिला था। 

Tags: Bollywood Film kathalmegha shuklaMegha Shukla Nude PhotoMegha Shukla Shared Photo without clothes
