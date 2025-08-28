1997 की वो बॉलीवुड फिल्म, जिसमें 90’s की इस एक्ट्रेस ने खुद उजाड़ा अपना घर, पैसों के लिए पति को किया कुर्बान

Blockbuster Film 1997 : साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म वो फिल्म जिसने न सिर्फ लोगों को चौंकाया दिया बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया. ये वो फिल्म थी जिसने थिएटर में बैठे लोगों को भावनाओं के तूफान से गुजारा. फिल्म की कहानी जितनी अलग थी, उतनी ही दमदार इसकी स्टारकास्ट भी थी. एक तरफ थीं बॉलीवुड की क्वीन श्रीदेवी, तो दूसरी तरफ एक उभरती हुई एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर थी, जिन्होंने अपनी सादगी और मासूमियत से सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि ‘जुदाई’ थी.

श्रीदेवी ने फिल्म में काजल का रोल निभाया – वो एक ऐसी महिला बनी जो पैसे के लिए अपने पति की दूसरी शादी करवा देती है. उनका सपना एक अमीर और आलीशान जिंदगी जीने का है. वहीं, उर्मिला मातोंडकर जाह्नवी के रोल में एक शांत, भोली-भाली लड़की के रूप में दिखाई देती हैं.

उर्मिला ने चुरा ली सारी लाइमलाइट

हालांकि श्रीदेवी (Sridevi) उस समय इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस थीं, उनकी एक्टिंग ने उन्हें काफी फेमस कर दिया था, लेकिन उर्मिला की सीधा-सादा रोल लोगों के दिलों में कुछ ऐसा असर छोड़ गया कि हर कोई उनके गुड़ गाने लगा. फिल्म में उनका ट्रांसफॉर्मेशन – ग्लैमरस लुक से सादगी की ओर – एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें एक नई पहचान दिलाई.

जुदाई (Judaai) की कहानी सिर्फ एक सौदे की नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई को दर्शाने वाली थी. फिल्म में अनिल कपूर का किरदार भी बेहद अहम था, जो दो औरतों के बीच फंसा होता है – एक पत्नी जो उसे बेच देती है और दूसरी जो उसे सच्चा प्यार देती है. इस कहानी ने उस दौर की पारिवारिक सोच और इच्छाओं को बखूबी पेश किया.

कैसी थी फिल्म?

फिल्म जुदाई की लोगों ने भरपुर तारीफ की थी. कम बजट में बनी इस फिल्म ने लोगों के होश उड़ा दिए थे. “इस फिल्म के बजट की बात करें तो वो 6.3 करोड़ था और फिल्म ने जमकर कमाई की थी. Sacnilk की मानें तो फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 27.98 करोड़ था और टोटल नेट कलेक्शन 13.95 करोड़ था.”

