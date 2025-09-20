Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1: 12 साल बाद लौटे जॉली बाबा, पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए छक्के, जानें कलेक्शन

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की 2025 की मचअवेटेड फिल्म जॉली एलएलबी 3 ने आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. ये फिल्म न सिर्फ लोगों में एक्साइटमेंट का विषय बनी हुई थी, बल्कि इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी काफी उम्मीदें जुड़ी थीं. इस बार फिल्म में दो जॉली एक साथ नजर आए – पहले पार्ट के स्टार अरशद वारसी और दूसरे पार्ट के लीड एक्टर अक्षय कुमार. दोनों की टक्कर और केमिस्ट्री को देखने के लिए फैंस में गजब का जोश देखने को मिला।.

Sacnilk की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जॉली एलएलबी 3 ने पहले ही दिन करीब 12.50 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. ये आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म का बजट करीब 75 से 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. अगर वीकेंड पर फिल्म इसी रफ्तार से कमाई करती रही, तो जल्द ही ये अपनी लागत निकालने में कामयाब हो सकती है.

12 साल का मनोरंजन, अब तीसरा धमाका

जॉली एलएलबी सीरीज ने पिछले 12 सालों में कोर्टरूम ड्रामा को एक अलग ही मुकाम दिया है. पहले अरशद वारसी की सादगी और फिर अक्षय कुमार की दमदार उपस्थिति ने इस फ्रेंचाइजी को हिट बना दिया. अब तीसरे भाग में दोनों को साथ लाकर मेकर्स ने एक मास्टरस्ट्रोक खेला है, जो अब बॉक्स ऑफिस पर असर दिखा रहा है.

दूसरी फिल्मों की छुट्टी कर दी जॉली ने

जॉली एलएलबी 3 की एंट्री से साउथ की कई फिल्मों की कमाई पर असर पड़ा है. कल्याणी प्रियदर्शन की लोका, जो पिछले दो हफ्तों से अच्छा कलेक्शन कर रही थी, अब 23वें दिन पर आकर 2 करोड़ से नीचे गिर गई है. वहीं, तेजा सज्जा की फिल्म मिराय भी 8वें दिन पर 3 करोड़ से नीचे चली गई है. हालांकि इन फिल्मों ने अपना बजट निकाल लिया है, लेकिन जॉली एलएलबी 3 के कारण इनकी रफ्तार थमती नजर आ रही है.

क्या कायम रख पाएगी ये रफ्तार?

अब देखना दिलचस्प होगा कि जॉली एलएलबी 3 आने वाले दिनों में वीकेंड और वीकडेज पर कैसा प्रदर्शन करती है. अगर यही जोश बना रहा, तो फिल्म जल्द ही सुपरहिट क्लब में शामिल हो सकती है. अक्षय और अरशद की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही कंटेंट और सही कास्टिंग से ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार करती हैं.