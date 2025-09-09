Home > मनोरंजन > नाम नहीं काम से जाना जाता था ये खलनायक, शक्ल देख छूट जाते थे लोगों के पसीने…अब कहां हैं महावीर शाह?

Guess The Villian : किसी भी फिल्म में अगर विलेन न हो तो मजा नहीं आता है. फिल्मों में विलेन का रोल भी काफी जरूरी होता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे विलेन के बारे में बताएंगे जिसे देख लोगों की रूह कांप जाती है.

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 9, 2025 10:55:51 IST

Guess The Villian : कोई भी फिल्म सिर्फ हीरो से ही नहीं चलती है, उस फिल्म में और भी रोल्स का होना जरूरी माना जाता है, जैसे की विलेन का रोल.. आज के जमाने में हर किसी को फिल्मों में जितना हीरो पसंद आता है, उससे ज्यादा लोग एक विलेन की तलाश में रहते हैं. हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत से लोग है जिन्होंने खलनायक का रोल किया है और जिसे लोगों ने भी काफी प्यार दिया है.

आज के इस लेख में हम आपको उस कंजी आंख वाले विलेन के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने रोल से न जाने कितनों को खुश किया है. हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं महावीर शाह है. महावीर शा 90 के दशक के शानदार एक्टर है, जिन्हें बहुत अच्छे से दहशत फैलाना आता है.

लुक से ही कांप जाता है शरीर

महावीर शाह का सिनेमा जगत में एक शानदार रोल है, वो अपनी शानदार एक्टिंग से फिल्मों में जान डालने का दम रखते हैं. महावीर उस समय फेमस हुए जब अमरीश पुरी, रजा मुराद और गुलशन ग्रोवर जैसे अभिनेता सिल्वर स्क्रीन पर दहशत फैला रहे थे. इन सबके साथ महावीर ने भी अपनी शानदार एक्टिंग दिखाई. उनका लुक ही ऐसा था कि लोग देख कर ही डर जाते थे.

कार हादसे ने लेली जान

वो फिल्मों में इतनी गजब की एक्टिंग करते थे कि लोग रियल लाइफ में भी उन्हें विलेन जैसे ट्रीट करते थे. लेकिन एक बहुत बड़ा अफसोस है कि उनकी जिंदगी बहुत बुरी तरह से खत्म हुई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2000, 31 अगस्त को अमेरिका के शिकागो में एक दिल को झंझोर देने वाला हादसा हुआ और उस ही हादसे में उनकी मौत हो गई.

उस समय कार में वो अकेले नहीं थे, उनके परिवार वाले भी उनके साथ था और बगवान की देन से परिवार वाले बच गए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी पत्नी का नाम चेतना शाह है और उनके दो बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटी और बेटा है. इस कार हादसे की वजह से इंडस्ट्री ने एक बेहद ही शानदार एक्टर खो दिया है.

इस फिल्म से की शुरुआत

उनके करियर की बात करें तो साल 1977 में आई हुई फिल्म अब क्या होगा से एक फुल टाइम एक्टर के तौर पर काम किया. इस मूवी को ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे थे. उनकी मूवी की बात करें तो युद्ध, दयाबान,तेजाब, कुली नंबर, बागी, जुड़वा, अंकुश, शोला और शबनम, तिरंगा शामिल हैं.

महावीर शाह के करियर में उन्होंने 10-20 नहीं 100 से ज्यादा फिल्में की हैं.

