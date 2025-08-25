इतना अमीर होगा Parineeti Chopra-Raghav Chadha का आने वाला बच्चा, रईसी की रेस में बड़े-बड़े स्टार किड्स रह जाएंगे पीछे

Parineeti Chopra and Raghav Chadha announce pregnancy : इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें एक पार्क में टहलते हुए उनका एक वीडियो और एक केक है जिस पर लिखा है, “2+2=3″। कैप्शन में लिखा है, “हमारा छोटा सा ब्रह्मांड… अपने रास्ते पर है। असीम आशीर्वाद।” आइए आज हम बताते हैं कि कपल का आने वाला बच्चा कितना अमीर होने वाला है। यानी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की नेटवर्थ कितनी है?

परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ

परिणीति चोपड़ा आलीशान बंगले से लेकर कई लग्जीरियस गाड़ियों की मालिक हैं। मसाला डॉट कॉम के अनुसार, उनका एक घर बांद्रा में भी है। जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। उनके पास कार का भी अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद है। जिसमें 1.30 करोड़ की रेंज रोवर वोग, 43.19 लाख रुपए की ऑडी क्यू4 और 69.27 लाख रुपए की ऑडी क्यू7 शामिल है। उनकी कुल नेटवर्थ 74 करोड़ रुपये के करीब है।

राघव चड्ढा की नेटवर्थ

डीएनए के मुताबिक राघव चड्ढा 36 लाख रुपए के एक घर के मालिक हैं। उनकी पास एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर मौजूद है। 4.94 लाख रुपए के सोने और 6 लाख के अलग-अलग बॉन्ड शेयर भी उनके पास मौजूद है। जानकारी के मुताबिक, उनकी कुल नेटवर्थ 50 लाख रुपये है।

साल 2023 में की थी शादी