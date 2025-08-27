नाबालिग एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बिना बताए शूट किया किसिंग सीन, आंखों में आंसू लिए तड़पती रही, कैमरा चलता रहा

Rekha Controversy : बॉलीवुड में विवादित सीन और किस्से अक्सर सामने आते रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई बार हिरोइनों को बिना बताए इंटीमेट या किसिंग सीन शूट कर दिए जाते हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दबाव में अभिनेत्रियां चुप रह जाती हैं और बाद में ये घटनाएं बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। 70 और 80 के दशक में तो यह चलन और भी ज्यादा था, आज हम बात करेंगें हिंदी सिनेमा की एक ऐसी ही घटना की जो अभिनेत्री रेखा से जुड़ी हुई है, रेखा का करियर बहुत छोटी उम्र से शुरू हुआ था। घर की मजबूरी ने उन्हें महज 15 साल से भी कम उम्र में फिल्मों में ला खड़ा किया। अंजाना सफर (बाद में नाम बदला गया दो शिकारी) उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में उनके साथ बिस्वजीत चटर्जी थे। रेखा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पर्दे के पीछे उनके लिए एक ऐसा सीन तैयार किया गया है, जो उनकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ देगा। उस समय रेखा को फिल्मी दुनिया के चालाकियों का बिल्कुल अनुभव नहीं था।

रेखा को नहीं बताया गया सच ( Bollywood Secret Kissing Scene)

फिल्म की शूटिंग के दौरान एक इंटीमेट सीन रखा गया। इसके बारे में केवल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो को ही जानकारी थी। रेखा को आखिरी पल तक अंजान रखा गया। जैसे ही डायरेक्टर ने “एक्शन” कहा, बिस्वजीत चटर्जी ने अचानक उन्हें पकड़कर लंबे समय तक किस करना शुरू कर दिया। कैमरा चलता रहा, लेकिन “कट” किसी ने नहीं बोला। यूनिट के लोग सीटियां और तालियां बजा रहे थे, और रेखा की आंखों में आंसू भर आए।

रेखा ने बताई कहानी ( Rekha and Biswajit Chatterjee Incident)

इस घटना का जिक्र यासिर उस्मान की किताब Rekha: The Untold Story में मिलता है। रेखा ने बाद में कहा कि उस दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी आत्मा को चोट पहुंची हो। वहीं, बिस्वजीत ने सफाई दी कि यह सब डायरेक्टर राजा नवाथे के कहने पर हुआ, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि उस समय नाबालिग रेखा के साथ गलत हुआ। यह घटना रेखा के करियर और निजी जीवन पर एक ऐसा धब्बा बन गई, जिसे वह कभी भूल नहीं सकीं।