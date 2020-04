बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. बैसाखी के इस खास मौके पर भले ही इस बार कोरोना वायरस का साया हो. लेकिन लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए एक दूसरे को बैसाखी की बधाई दे रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड के शंहशह अमिताभ बच्चन से लेकर कई बी-टाउन स्टार ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस को इस पर्व की बधाई दी है.

अमिताभ बच्चन ने बड़े ही खास अंदाज में बैसाखी की बधाई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी ही एक फिल्म की तस्वीर शेयर की, जसमें पंजाबी पोशाक में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पर एक कविता के साथ भी बैसाखी की बधाई दी. उन्होंने लिखा -‘बैसाखी के पावन अवसर पर, लें बारम बार बधाई, ये दिन हर दिन मंगलमय हो, हम सब की यही दुहाई, हर्ष‍ित पल और मधुमय जीवन, अपने घर मनाएं, सुख शांत सुरक्ष‍ित रहें सदा, ईश्वर से यही दुआएं.

अमिताभ बच्चन के साथ साथ अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ईशा कोप्पिकर, हेमा मालिनी, मलाइका शेरावत, नीति मोहन, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ,नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने बैसाखी की बधाई सोशल मीडिया पर दी है. सभी ने वीडियो और पोस्ट के जरिए लोगों को बैसाखी की बधाई देने के साथ ही उनसे घर पर ही रहने की अपील भी की.

T 3500 –

"बैसाकी के पावन अवसर पर, लें बारम बार बधाई

ये दिन हर दिन मंगलमय हो , हम सब की यही दुहाई ।

हर्षित पल औ मधुमय जीवन , अपने घर मनाएँ

सुख शांत सुरक्षित रहें सदा , ईश्वर से यही दुआएँ " ~ अब 🙏 pic.twitter.com/YqWfN6jWfA — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 13, 2020

आपको बता दें कि, बैसाखी का त्योहार देशभर में पूरे हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है. आज यानी 13 अप्रैल 1699 के दिन ही सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके बाद से की इस दिन बैसाखी मनाई जाती है. ये इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन से पंजाबी नए साल की शुरुआत मानी जाती है. बैसाखी के त्योहार के साथ ही पके फसल को काटने की भी तैयारियां शुरू हो जाती है.

Vaisakhi di vadaiyan sabko! Stay at home & celebrate with your family. Lots of love to all ♥️#HappyBaisakhi — Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 13, 2020

#HappyBaisakhi guys! Hope this day brings more positivity & happiness in your lives. Stay safe and connect with your loved ones virtually. Even during this festive time, it’s crucial to practice social distancing. Big love always♥️ — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) April 13, 2020

Wishing everyone a very #happybaisakhi, May this spring harvest festival bring joy & new hope in our lives 🙏 #happybaisakhi2020 — Mallika Sherawat (@mallikasherawat) April 13, 2020

I love sabudana khichdi. Infact the entire family is a fan of this gluten free delicious meal. Its super healthy and easy to make too. Have put together bits of me making the khichdi and eating it too hahaha. Mom you may call me now 🤙😂 #HappyBaisakhi #Lockdown2.0 pic.twitter.com/PZSk7GVfu0 — Neeti Mohan (@neetimohan18) April 13, 2020

May Waaheguru bless us with growth, health and peace this #Baisakhi. And hope our farmers overcome the threat of Covid 19 and reap a good harvest. Celebrate Baisakhi with your loved ones! #HappyBaisakhi pic.twitter.com/up9QgHYYqp — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 13, 2020

May Waheguru blesses you with growth, health and peace on this festival of harvest. Have a great Baisakhi and celebrate it with loved ones at home.#HappyBaisakhi — Neetu N Chandra (@Neetu_Chandra) April 13, 2020

Celebrations today ( of course in the safety of ur homes).

It is Tamill New Year & also Baisakhi. Let us pray for a new corona free year where all normalcy is restored & we are able to resume all our frozen activities in a happy frame of mind, without any fear!🙏 pic.twitter.com/6mrmSC30lP — Hema Malini (@dreamgirlhema) April 13, 2020

