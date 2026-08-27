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बॉलीवुड ने नम आंखों से किया कुकू कोहली को याद, सलमान-अजय समेत इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

Kuku Kohli Death: फिल्म निर्माता कुकू कोहली के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सलमान खान और अजय देवगन काफी भावुक दिखे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 27, 2026 5:07:05 PM IST

सितारों ने कुकू कोहली को दी श्रद्धांजलि
सितारों ने कुकू कोहली को दी श्रद्धांजलि


दिग्गज फिल्म निर्माता कुकू कोहली, जिन्होंने 1991 में फिल्म ‘फूल और कांटे’ से अजय देवगन को लॉन्च किया था. उनका  77 वर्ष की आयु में 25 अगस्त को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया. उनके जाने से सिनेमा जगत में शोक की लहर है. जानिए सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा. 

कुकू कोहली के निधन से सलमान बेहद दुखी

सलमान खान ने अपने एक्स हैंडल पर कुकू कोहली को याद करते हुए लिखा, ‘Rest in peace Kuki ji’ और अरुणा ईरानी के लिए उन्हें हिम्मत देने की प्रार्थना की. 

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अजय देवगन ने कहा- कुकू जी आपकी बहुत याद आएगी

अजय देवगन ने एक अपने एक्स पोस्ट में फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, ‘कुछ लोग आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं. कुकू जी मेरे लिए उन्हीं में से एक थे. मुझ पर आपके विश्वास के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा. कुकू जी, आपकी बहुत याद आएगी. ओम शांति.’

अनुपम खेर ने किया याद

अनुपम खेर ने कुकू कोहली को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘कुकु कोहली जी के अचानक निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. वे एक बेहतरीन निर्देशक थे, लेकिन सबसे बढ़कर, एक अद्भुत इंसान थे—एक पवित्र और सौम्य आत्मा, हमेशा दयालु, हमेशा मददगार और सभी के प्रति हमेशा सम्मानजनक. मुझे कई साल पहले उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था, जब वे स्वतंत्र निर्देशक नहीं बने थे और राहुल रवैल के साथ जुड़े हुए थे. तब भी उनकी प्रतिभा, समर्पण और स्नेह स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे.’

एक नजर कुकू कोहली के करियर पर

कुकू कोहली ने 1991 में ‘फूल और कांटे’ के साथ निर्देशन की शुरुआत की थी. इसी साल उन्होंने ‘कोहराम’ का भी निर्देशन किया. इसके बाद 1994 में उन्होंने अजय देवगन के साथ ‘सुहाग’ में दोबारा काम किया, जिसमें अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा भी नजर आए. अपने करियर में कुकू कोहली ने ‘हकीकत’ (1995), ‘अनाड़ी नंबर 1’, ‘जुल्मी’ और ‘ये दिल आशिकाना’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. उनकी आखिरी फिल्म ‘वो तेरा नाम था’ थी, जो 2004 में रिलीज हुई थी. कुकू कोहली के परिवार में उनकी पत्नी और अभिनेत्री अरुणा ईरानी हैं. उनकी पहली पत्नी रीता कोहली से दो बेटियां, पूजा और करिश्मा, हैं.

यह खबर भी पढ़ें: वो मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके थे? बाबा रामदेव पर भड़कीं कंगना रनौत; बोलीं- क्या उन्होंने मुझे मेरी जवानी में देखा था?

Tags: ajay devgnKuku Kohlisalman khan
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