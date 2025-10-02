घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!

बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे हमेशा अपने लुक और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कैमरे के सामने ये स्टार्स जबरदस्त हेयरस्टाइल और स्मार्ट अपीयरेंस दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है. इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जो असली बालों की जगह हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं. जी हां, यही वजह है कि कई बार ये सितारे घर पर सिर पर कपड़ा बांधकर घूमते नजर आते हैं, ताकि उनकी असलियत सामने न आ जाए.

आजकल हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांट बॉलीवुड में आम हो चुका है. ग्लैमर की दुनिया में यंग और फ्रेश दिखना जरूरी माना जाता है. इसी वजह से कई बड़े सितारों ने इस ऑप्शन को चुना और पब्लिक अपीयरेंस के वक्त अपने बालों को परफेक्ट बनाए रखा. आइए जानते हैं कौन-कौन से स्टार्स इस लिस्ट में शामिल हैं-

हेयर पैच का इस्तेमाल करने वाले सितारे

• अमिताभ बच्चन- उम्र बढ़ने के साथ बिग बी ने हेयर पैच अपनाया ताकि उनका ऑन-स्क्रीन लुक हमेशा दमदार लगे.

• रणबीर कपूर- कपूर खानदान का यह सुपरस्टार भी समय-समय पर पैच का सहारा लेता है.

• ऋतिक रोशन- बॉलीवुड के “ग्रीक गॉड” अपने परफेक्ट लुक्स के लिए जाने जाते हैं, बालों को लेकर भी उन्होंने हेयर पैच का इस्तेमाल किया है.

• सलमान खान- भाईजान ने अपने शुरुआती करियर में बाल झड़ने की समस्या झेली, जिसके बाद हेयर पैच और ट्रीटमेंट का सहारा लिया.

• करण जौहर- स्टाइल और फैशन में हमेशा आगे रहने वाले करण ने भी हेयर पैच का इस्तेमाल किया.

• संजय दत्त- लंबे समय से हेयर पैच का नाम संजय दत्त से भी जुड़ा रहा है.

• अक्षय कुमार- खिलाड़ी कुमार की फिटनेस जितनी मशहूर है, उतना ही उनका हेयर पैच भी चर्चाओं में रहा है.