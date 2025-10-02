घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!

घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!

Bollywood Celebs Who Use Hair Patch: बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स असली बालों की जगह हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं. जानिए कौन-कौन से सितारे इस लिस्ट में शामिल हैं और इसके पीछे की सच्चाई क्या है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 2, 2025 3:49:05 PM IST

Celebs Using Hair Patch
Celebs Using Hair Patch

बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे हमेशा अपने लुक और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कैमरे के सामने ये स्टार्स जबरदस्त हेयरस्टाइल और स्मार्ट अपीयरेंस दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है. इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जो असली बालों की जगह हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं. जी हां, यही वजह है कि कई बार ये सितारे घर पर सिर पर कपड़ा बांधकर घूमते नजर आते हैं, ताकि उनकी असलियत सामने न आ जाए.

आजकल हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांट बॉलीवुड में आम हो चुका है. ग्लैमर की दुनिया में यंग और फ्रेश दिखना जरूरी माना जाता है. इसी वजह से कई बड़े सितारों ने इस ऑप्शन को चुना और पब्लिक अपीयरेंस के वक्त अपने बालों को परफेक्ट बनाए रखा. आइए जानते हैं कौन-कौन से स्टार्स इस लिस्ट में शामिल हैं-

हेयर पैच का इस्तेमाल करने वाले सितारे 

• अमिताभ बच्चन- उम्र बढ़ने के साथ बिग बी ने हेयर पैच अपनाया ताकि उनका ऑन-स्क्रीन लुक हमेशा दमदार लगे.

View this post on Instagram

A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)

• रणबीर कपूर- कपूर खानदान का यह सुपरस्टार भी समय-समय पर पैच का सहारा लेता है.

• ऋतिक रोशन- बॉलीवुड के “ग्रीक गॉड” अपने परफेक्ट लुक्स के लिए जाने जाते हैं, बालों को लेकर भी उन्होंने हेयर पैच का इस्तेमाल किया है.

•  सलमान खान- भाईजान ने अपने शुरुआती करियर में बाल झड़ने की समस्या झेली, जिसके बाद हेयर पैच और ट्रीटमेंट का सहारा लिया.

• करण जौहर- स्टाइल और फैशन में हमेशा आगे रहने वाले करण ने भी हेयर पैच का इस्तेमाल किया.

• संजय दत्त- लंबे समय से हेयर पैच का नाम संजय दत्त से भी जुड़ा रहा है.

• अक्षय कुमार- खिलाड़ी कुमार की फिटनेस जितनी मशहूर है, उतना ही उनका हेयर पैच भी चर्चाओं में रहा है.

Tags: amitabh bachchanBollywood Stars Hair TransplantCelebrity SecretsHair Patchsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!
घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!
घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!
घर में सिर पर कपड़ा लपेटकर घूमते हैं ये सितारे, फैशन या वजह कुछ और है!