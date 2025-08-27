Home > मनोरंजन > नाम बड़े, दर्शन फीके! 2022 की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान, मेन एक्टर भी हुआ भावुक

नाम बड़े, दर्शन फीके! 2022 की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान, मेन एक्टर भी हुआ भावुक

Blockbuster Disaster : हर किसी को नई फिल्मों का इंतजार रहता है और साथ ही मेकर्स को भी काफी उम्मीद होती है कि उनती मेहनत सफल हो जाए, लेकिन 2022 की एक ऐसी फिल्म जो अपने बजट का आधा भी नहीं कमाई जिससे न सिर्फ मेकर्स बल्कि एक्टर को भी काफी नुकसान हुआ. आखिर ये फिल्म है कौन सी, तो आइए जानते हैं उस फिल्म के बारे में-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 27, 2025 14:03:43 IST

samrat prithviraj
samrat prithviraj

Blockbuster Disaster : बॉलीवुड में हर शुक्रवार नई उम्मीदों के साथ फिल्में रिलीज होती हैं. कुछ चलती हैं तो कुछ नहीं. लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनसे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और जब वही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती हैं, तो सिर्फ पैसे ही नहीं, दिल भी टूटते हैं. साल 2022 की एक ऐसी ही फिल्म थी ‘सम्राट पृथ्वीराज’, जिसने रिलीज के बाद ऐसा झटका दिया कि उसके असर से एक्टर अक्षय कुमार तक उबर नहीं पाए.

‘सम्राट पृथ्वीराज’ को लेकर लोगों, मेकर्स और खुद अक्षय कुमार की उम्मीदें आसमान छू रही थीं. फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये था. ये एक मेगा प्रोजेक्ट था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नतीजे इतने निराशाजनक रहे कि फिल्म अपनी लागत का आधा भी नहीं निकाल पाई. भारत में इसका कलेक्शन (Box Office Collection) महज 60 करोड़ तक सिमट गया, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 90 करोड़ तक ही पहुंच सका.

 सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की उम्मीदें टूटीं

अक्षय कुमार, जिनका एक समय बॉक्स ऑफिस पर दबदबा था, इस फिल्म को लेकर बेहद भावुक थे. ये सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि उनके करियर की एक बड़ी कोशिश थी. लेकिन जब फिल्म लोगों को रास नहीं आई, तो अक्षय कुमार का दिल टूट गया. निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने खुद ये खुलासा किया कि फिल्म की असफलता ने अक्षय को अंदर तक झकझोर दिया था. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अक्षय की आंखों में आंसू थे.

फिल्म को लोगों से काफी आलोचना झेलनी पड़ी. अक्षय कुमार के लुक को लेकर सवाल उठे. उनके और लीड एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर के बीच उम्र के अंतर ने भी सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. लोगों को फिल्म की कास्टिंग में वो बात नजर नहीं आई जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे.

 सिर्फ एक नहीं, पूरी सीरीज थी फ्लॉप फिल्मों की

‘सम्राट पृथ्वीराज’ (Samrat Prithviraj) का फ्लॉप होना एक झटका जरूर था, लेकिन वो साल 2022 अक्षय कुमार के लिए लगातार झटकों से भरा रहा. ‘बच्चन पांडे’, ‘रक्षाबंधन’, ‘राम सेतु’—सभी फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. फिर 2023 में भी ‘सेल्फी’ बुरी तरह फ्लॉप हुई. अक्षय, जो कभी हिट मशीन कहलाते थे, अब फ्लॉप की लिस्ट में लगातार शामिल हो रहे थे.

‘सम्राट पृथ्वीराज’ की असफलता ने ये दिखा दिया कि सिर्फ बजट से फिल्में नहीं चलतीं. लोग अब कहानी चाहते हैं और जब बड़ी उम्मीदें टूटती हैं, तो उसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
नाम बड़े, दर्शन फीके! 2022 की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान, मेन एक्टर भी हुआ भावुक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नाम बड़े, दर्शन फीके! 2022 की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान, मेन एक्टर भी हुआ भावुक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नाम बड़े, दर्शन फीके! 2022 की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान, मेन एक्टर भी हुआ भावुक
नाम बड़े, दर्शन फीके! 2022 की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान, मेन एक्टर भी हुआ भावुक
नाम बड़े, दर्शन फीके! 2022 की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान, मेन एक्टर भी हुआ भावुक
नाम बड़े, दर्शन फीके! 2022 की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान, मेन एक्टर भी हुआ भावुक
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?