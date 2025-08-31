डेब्यू फिल्म से चमक उठीं इन एक्ट्रेसस की किस्मत, एक ने ऑस्कर तक पहुंच कर सबको किया हैरान

Actresses Who Became Stars Overnight: हर किसी का सपना होता है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में रातों-रात स्टार बन जाए वही ऐसी ही कुछ एक्ट्रेस भी है जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म से ही काफी ज्यादा पापुलैरिटी हासिल कर ली है। उस लिस्ट में शामिल फिर वह चाहे सैयारा की अनीत पड्डा हो या कहो ना प्यार है कि अमीषा पटेल इन सभी ने अपनी डेब्यू फिल्म से ही बॉलीवुड में सफलता पाई है।

अनीत पड्डा और अमीषा पटेल डेब्यू फिल्म से ही बनी सुपरस्टार

अनीत पड्डा को हाल ही में रिलीज हुई फिल्म “सैयारा” में देखा गया था यह उनकी डेब्यू फिल्म थी इसमें उन्होंने अपने किरदार बखूबी निभाया था। फिल्म में रोमांस काफी खूबसूरती से दिखाया गया है सैयारा ने उन्हें रातों-रात उन्हें पहचान दिलाई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई। वहीं इसी की तरह बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी “कहो ना प्यार है” फिल्म से डेब्यू किया था इसमें उनके साथ रितिक रोशन भी नजर आए थे और रितिक रोशन और अमीषा पटेल की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

दीपिका पादुकोण और भूमि पेडणेकर

दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक माना जाता है उन्होंने फिल्म “ओम शांति ओम” से बॉलीवुड में डेब्यू किया था इसमें उनके साथ शाहरुख खान नजर आए थे और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुई और दीपिका को एक सुपरस्टार की पहचान मिली। भूमि पेडणेकर ने “दम लगाकर हईशा” से डेब्यू किया था इस फिल्म में उनका वजन काफी बड़ा हुआ दिखाया गया था और इसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना नजर आए थे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और काफी सारे अवार्ड भी जीते।

नितांशी गोयल और अनुष्का शर्मा

नितांशी गोयल को किरण राव की बनाई हुई फिल्म “लापता लेडीज” में देखा गया था, ये उनकी डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी दमदार एक्टिंग से सभी को दीवाना बना लिया था। वह इस फिल्म के जरिए ही रातों-रात स्टार बन गई थी फिल्म लापता लेडीज को “ऑस्कर” के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने “रब ने बना दी जोड़ी” फिल्म से डेब्यू किया था इसमें उनकी जोड़ी शाहरुख खान के साथ बनी थी फैंस ने शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया और इस फिल्म के गाने लोगों को आज भी काफी ज्यादा पसंद है।