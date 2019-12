बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सोमवार को पारित हो गया है. बिल के पक्ष में 311 वोट और इसके विपक्ष में 80 वोट पड़े. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विधेयक पेश किया था. भारी हंगामे के बीच, उन्होंने इसे सदन में रखा, जिसका विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया. सदन में बिल पेश होने पर वोटिंग भी हुई, जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई. जबकि बड़ी संख्या में लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ हैं. तीन बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है. स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा और गौहर खान ने इस विधेयक के खिलाफ ट्वीट किया.

स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके कहा, मैं नहीं चाहती कि करदाता के रूप में मेरी कमाई इस बेकार एनआरसी / सीएबी प्रोजेक्ट की फंडिंग में खर्च हो! स्वरा भास्कर के साथ पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी और अभिनेत्री गौहर खान ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन! वहीं अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी इस बिल के जवाब में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, भगवान हमें बचाएं.

I do not want my hard earned money as a taxpayer to be spent in funding this sick bigoted NRC/CAB project! #CAB #CABAgainstConstitution #CABBill #NRCBill #IndiaAgainstCAB — Swara Bhasker (@ReallySwara) December 9, 2019

#CitizenshipAmendmentBill sad day for Indian democracy! 💔 — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) December 9, 2019

हालांकि लोगों ने सोशल मीडिया पर तीनों अभिनेत्रियों को विधेयक का विरोध करने के लिए जमकर लताड़ लगाई है. कुछ लोगों ने कहा है कि इन अभिनेत्रियों की एक्टिंग भी खराब है. कुछ ने कहा कि ये पाकिस्तान के पक्ष में हैं इसलिए भारतीय सरकार के कदम का विरोध करती हैं.

Well Directors, Producers and Audience have a somewhat similar feeling about your acting skills😭 #WasteOfMoneyhttps://t.co/MXWZtM33RA — स्थगिती Accountant (@abhica_92) December 9, 2019

U may earn money from Pakistan bcz ur love for them is very well known but u have lost all ur respect here in india..So except JNU nobody wants ur tax money baby..🙏चल निकल भिखारिन — पंडित पुतिन मिश्रा (जनेऊधारी) (@Putinjaneudhari) December 10, 2019

Chachi… Aapki kamayi (opposition), baaki ki kamayi ( in favor of #CABBill ) se Kam hai… To #JNU k maths k hisab se bill pass nai hona chahiye. — Shikhar Pandey (@shikharpandey52) December 9, 2019

kya hua appko, kyun dard ho rahi hai, its matter of our country, nahin to aap jao pakistan…han nahin to. — RABINDRA KUMAR (@RABINDRA1051985) December 9, 2019

GODSavE Saved us !!!

Abhi toh bass cleaning ho Raha hai!!! — I'm_Dr_Happy (@prasannatayade) December 9, 2019

Is bill ka matlb bhi nhi pata hoga or chle aaye virodh krne… — Rahul Sahu (@RahulSa70805954) December 9, 2019

Isko har chiz me dikkat hoti he ??? Itna hi problem he toh rehte kyu ho yaha ??? — Diya jain (@diyajn) December 9, 2019

बता दें कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताई. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एक अच्छी और विस्तृत बहस के बाद, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 विधेयक पारित किया गया. मैं विभिन्न सांसदों और पार्टियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया. विधेयक भारत के सदियों पुराने लोकाचार और मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है.

