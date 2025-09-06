Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > हीरोइन ने सुनाई घिनौनी हरकत की कहानी, डायरेक्टर बोला-मेरे साथ सेक्स करोगी, आगे झुका और…

सुरवीन ने बताया कि ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब उन्हें इंडस्ट्री में कुछ साल बीत चुके थे। वह एक डायरेक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस गई थीं और तब उनकी नई-नई शादी हुई थी।

Published By: Kavita Rajput
Published: September 6, 2025 11:05:47 IST

Surveen Chawla Casting Couch: बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरवीन चावला उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री की काली सच्चाई यानी कास्टिंग काउच से आमना-सामना हुआ। एक इंटरव्यू में सुरवीन ने अपने साथ एक फिल्ममेकर द्वारा कास्टिंग काउच की कोशिश का जिक्र किया था। उन्होंने जो घटना बताई थी, उसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे और सोचेंगे कि चकाचौंध से भरी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी घिनौनी हरकत भी हो सकती है। चलिए जानते हैं सुरवीन के साथ क्या हुआ था…

डायरेक्टर ने किस करने की कोशिश की

सुरवीन ने बताया कि ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब उन्हें इंडस्ट्री में कुछ साल बीत चुके थे। वह एक डायरेक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस गई थीं और तब उनकी नई-नई शादी हुई थी। सुरवीन ने कहा, मैं मुंबई के वीरा देसाई रोड पर स्थित एक फिल्ममेकर के ऑफिस गई थी जहां मेरी उनसे मीटिंग थी। अपने केबिन में मीटिंग के बाद वो डायरेक्टर मुझे सी ऑफ करने आया  और वह मुझे किस करने के लिए जैसे मुझपर हावी हो गया, मैंने उसे धक्का दिया और वहां से निकल गई।वो जानता था कि मेरी नई-नई शादी हुई थी,  मेरे साथ केबिन में हुई मीटिंग में भी उसका फोकस इस बात पर था कि शादी के बाद मेरे पति ने मेरे साथ रोमांस कैसे किया। ये बेहद गंदा अनुभव था जो कि मैंने झेला। 

डायरेक्टर ने दिया सेक्स का ऑफर

सुरवीन ने एक और कास्टिंग काउच एक्सपीरिएंस के बारे में बात की और बताया कि एक साउथ फिल्म डायरेक्टर ने उनसे साफ-साफ कहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो उनके साथ सोना चाहता है और ये सेक्स का ऑफर है। सुरवीन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। 

सुरवीन ने झेली बॉडी शेमिंग

सुरवीन ने इस इंटरव्यू में बॉडीशेमिंग पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से पहले उन्हें वजन बढ़ाने को कहा गया था। सुरवीन बोलीं, मुझे कहा गया था कि मैं बहुत पतली हूं और मेरे बूब्स छोटे हैं। कुछ हिलेगा नहीं तो कैसे चलेगा। अब ये सब सभ्य तरीके से बोला और बताया जाता है लेकिन मेरे टाइम पर ऐसा नहीं था। 

सुरवीन के करियर की बात करें तो उनकी शुरुआत 2003 में टीवी सीरियल ‘कहीं तो होगा’ से हुई थी। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, बॉलीवुड में उन्हें 2014 में ब्रेक मिला था। बतौर हीरोइन उन्होंने ‘हेट स्टोरी 2’ से अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया था। इसके अलावा वो ‘पार्च्ड’ समेत कई फिल्मों में भी दिखी हैं। हाल ही में सुरवीन को क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 2 वेब सीरीज में भी देखा गया है।

