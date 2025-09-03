कभी Sunny Leone के साथ काम करने से कतराते थे बड़े परदे के Khan’s? कैसे पोर्न की दलदल से बाहर निकलीं एक्ट्रेस

Sunny Leone Life: सनी लियोनी! ये वो नाम है जिसका जिक्र हर एक जुबान पर रहता है। हर कोई जानता है कि सनी लियोनी एक पोर्न स्टार है। जिसके चलते वो अक्सर विवादों में भी घिरी रहती हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आखिर सनी (Sunny Leone) ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। सनी को बॉलीवुड से बड़े पैमाने पर मिले समर्थन ने उम्मीद जगाई है कि भविष्य में बॉलीवुड के स्थापित कलाकार भी सनी के साथ फिल्मों में काम कर सकते हैं। सनी इस बात को खुद मानती हैं कि उनके अतीत (पोर्न स्टार) की वजह से बड़े बॉलीवुड (bollywood) सितारे उनके साथ काम करने से बचते हैं।

क्या है सनी का असली नाम?

पोर्न स्टार से बॉलीवुड अभिनेत्री बनने तक का सफ़र तय करने में सनी लियोनी ने काफ़ी संघर्ष किया है। वहीँ आपको बता दें,13 मई 1981 को कनाडा के ओंटारियो में जन्मीं सनी (Sunny Leone) का असली नाम सनी नहीं है बल्कि करनजीत कौर है। वहीँ आपको बता दें उनके पिता एक पंजाबी सिख हैं। उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। वो काफ़ी समय तक दिल्ली में भी रहे। सनी की माँ हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सिरमौर की रहने वाली हैं। उनके माता-पिता ने सनी का नाम करनजीत कौर वोहरा रखा था।

इस तरह बनी पोर्न स्टार

आपको बता दें, जब सनी (Sunny Leone) 13 साल की थीं, तब उनका पूरा परिवार कनाडा से अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया शिफ्ट हो गया। सनी ने अपनी बाकी की पढ़ाई कैलिफ़ोर्निया में ही की है। जिसके बाद केलिफोर्निया में ही वो एक पोर्न स्टार बनीं। हालाँकि, जबकि वो कुछ और बनना चाहती थीं। जी हाँ करनजीत कुछ और नहीं बल्कि नर्स बनना चाहती थीं। वो नर्सों के काम से काफी प्रभावित थीं। उसे डॉक्‍टर के काम से भी ज्‍यादा अहम मानती थीं। इसके लिए सनी जब पैडियाट्रिक नर्सिंग का कोर्स कर रहीं थी तभी उनके साथ कोर्स कर रही एक लड़की ने उन्‍हें मॉडलिंग की सलाह दे डाली। उसने लेंस मैगजीन के फोटाेग्राफर से उनकी मुलाकात भी करवा दी। इस मुलाकात में ही करनजीत के सनी लियोनी और पोर्न स्‍टार बनने की नींव पड़ गई थी।

